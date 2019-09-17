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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıra Dışı Spor Festivali Çeşme Weekend

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Sıra Dışı Spor Festivali Çeşme Weekend

"Ege Orman Vakfı ile İzmir dışından gelen her koşucu için 1 fidan dikilerek son dönemde yanan ormanlara dikkat çekilecek ve karbon ayak izi nötralize edilecek."

Türkiye’nin denizde biten ilk ve tek yarışı olarak 2015 ve 2016 yıllarında büyük beğeni toplayan Çeşme Weekend spor festivali, bu yıl sosyal sorumluluk projeleriyle de fark yaratıyor. 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde Çeşme’de sporseverleri buluşturacak festivalde “Karbonsuz Koşu” etkinliği ile sürdürülebilirlik ilkesinin önemi bir kez daha vurgulanıyor. 3 farklı disiplinde 7 farklı yarış düzenlenecek olan Çeşme Weekend’de Ege Orman Vakfı ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında İzmir dışından gelen her koşucu için 1 fidan dikilerek özellikle son dönemde yanan ormanlara dikkat çekilecek ve karbon ayak izi nötralize edilecek.

Koşuyoruz, yüzüyoruz, kürek çekiyoruz… Bütün aile beraberce eğleniyoruz

Çeşme Weekend’de bir kez daha tam bir spor festivali coşkusu yaşanacak. Her seviye koşucu için koşu yarışı, yüzme yarışı ve son yılların yükselen sporu kürek sörfü yarışları katılımcılar ile buluşacak.

Üstelik Minik Adımlar ve Minik Kulaçlar yarışlarındaki parkurlarda ailenin küçükleri de geleceğin sporcu olmaları için cesaretlendirilecek. Müsabaka sporları dışında yoga, zumba, fitness, kürek sörfü ve yol bisikleti sürüşü gibi deneyim aktiviteleri de katılımcılara sunulacak.

Sıra Dışı Spor Festivali Çeşme Weekend

 

Üçüncü Çeşme Weekend, sosyal sorumluluk projeleri ile de fark yaratacak:

Karbonsuz Koşu…

Ege Orman Vakfı ile yürütülen kampanya kapsamında İzmir dışından gelen her koşucu için 1 fidan dikilecek. Bu sayede oluşan karbon izi nötralize edilecek.

Karbon Ayak İzi nedir?

Karbon ayak izi, her bir bireyin çeşitli günlük faaliyetleri sonucu dolaylı ve dolaysız olarak doğaya yayılmasına sebep olduğu karbondioksit miktarının toplamıdır. Ev, araba, alışveriş gibi günlük rutinlerin hepsinin karbon ayak izimize etkisi vardır. Fakat birçoğumuz için uçuşlarımız kişisel karbon salınımımızda en büyük paya sahiptir.

Karbon ayak izimi telafi etmek için neler yapabilirim?

Karbon telafisi, açığa çıkan salınımların yine eşdeğer bir CO2 tasarrufu ile karşılanmasıdır. Karbon miktarını dengelemenin veya azaltmanın en etkin yolu ağaç dikmek, bağışlamak ya da ormanlık alanları korumaktır.

 

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