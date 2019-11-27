Şifa Dolu Tohumlar: Bamya Tohumunun 10 Faydası
"Bamya tohumu, özellikle son dönemlerde alternatif tıp ve sağlıklı yaşam meraklılarının ilgisi ile oldukça popüler hale geldi. Eğer hala bamya tohumu ile tanışmadıysanız acele edin! En az sebzesi kadar faydalı olan bamya tohumlarının 10 muhteşem faydasını açıklıyoruz."
1. Vücuda enerji veriyor, geç yorulmayı sağlıyor. Gün içinde çok çabuk yoruluyorsanız bamya tohumundan yardım alabilirsiniz.
2. Kan şekerini düşürüyor ve vücudun kan şekeri oranını düzenliyor.
3. Bamya tohumunun lif içeriği bir hayli yüksek. Bu özelliği ile uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.
4. Mideyi koruyor, kabızlık sorununu tedavi ediyor.
5. Bamya tohumu göz için de oldukça fayda sağlıyor, özellikle kataraktı önlemeye yardımcı oluyor.
6. Bamya tohumu, eklem ağrıları, dizde sıvı kaybı, menisküs ve kireçlenme gibi sorunlara da iyi geliyor.
7. Yapılan araştırmalar, bamya tohumunun kolon kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.
8. Bamya tohumu bronşit hastalığı için de harika bir ilaçtır. Bamya tohumunu bronşit tedavisinde kahve şeklinde tüketerek kullanabilirsiniz. Bamya tohumları kahve çekirdeği gibi kavrulur ve çekilir. Bu toz şekersiz kahve hazırlanır gibi yapılır ve içilir.
9.Göğüs sertliği çeken ve sürekli boğazının altında gıcık olan insanlar içinde bamya tohumunun etkisi büyük. Bamya tohumunun çekirdekleri ezilerek su ile karıştırılmalı. Ortaya çıkan bitkisel ilaç niteliğindeki karışımın bu sorunların çözülmesinde insanlar üzerinde oldukça hızlı etki gösterdiğini söyleyebiliriz.
10. Son olarak ise bamya tohumu potasyum, B, C ve K vitamini, kalsiyum, demir ve folik asit bakımından zengin içeriği ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Bamya tohumu nasıl kullanılır?
Bamyanın tohumunu kaynatarak tüketebilirsiniz. Kaynatarak tüketmenin yanı sıra her türlü et ve sebze güveçlerinize bamya tohumu ekleyerek daha fazla doyum sağlayabilirsiniz.