Shiseido'nun Kış Güneşine Karşı Koruma ve Bakım Serisi

Yaşlanma belirtileri ve cilt lekelerinin ortaya çıkmasını kolaylaştıran UVA-UVB ışınlarına karşı Shiseido Sun Care serisi, güneşin zararlı etkilerinde cildini korumak ve aynı zamanda doğal bir görünüme sahip olmak isteyenler için geliştirildi. Pratik ve güçlü ürünlerden oluşan serinin tamamı güneşe dayanıklı ve ultra hafif bir dokuya sahip.

Shiseido Sports BB SPF 50+&Sports BB Compact SPF 50+

Kayak yaparken bile yapış yapış olmayan, cilde uzun süre kalıcı sağlıklı bir görünüm sağlayan kompakt Sports BB Compact SPF 50+, güneşe karşı yüksek koruma sağlarken gün boyu iyi görünmenizi garantiliyor. Pratik şekilde uygulanabilen Sports BB Compact SPF 50+, kullanım rahatlığı sunuyor. Light, medium, medium dark ve dark olmak üzere dört renk seçeneği bulunuyor.

Shiseido Sports BB SPF 50+, parlaklık veren sıvı, ultra hafif dokusu ve hızlı kuruma özelliği ile,cildin sağlıklı ve doğal görünümünü koruyor. Light, medium ve medium dark olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

Shiseido Clear Stick UV Protector SPF 50+

Yaz bitti diye güneş korumanızdan vazgeçmeyin. Güneş'in zararlı etkilerine karşı savunmasız olan cildinize her zaman koruyucu bir kalkan gerekiyor. Stik formunda tasarlanan şeffaf güneş koruyucusu Clear Stick UV Protector SPF 50+ kayak, rafting ve dağ sporları yapanlar için çok yüksek bir güneş koruması sağlıyor. Taşıması ve uygulaması kolay olduğu için özellikle spor çantanızda mutlaka bulunması gereken ürünlerden. Cilt yüzeyinde beyaz iz bırakmayan tamamen transparan bir yapıya sahip olan Clear Stick UV Protector SPF 50+ kışın daha yüksek olan UVA ve UVB ışınlarına karşı cildi en etkili şekilde koruyor. Yaşlanma belirtileri ve cilt lekelerinin ortaya çıkmasını kolaylaştıran UVA-UVB ışınlarına karşı mücadelede cildinizi kış güneşinden koruyacak ve cilt sorunlarını önlemeye yardımcı olan Clear Stick UV Protector SPF 50+ cilde yumuşaklık ve rahatlama sunuyor.

Shiseido UV Lip Color Splash SPF 30

Kışın en soğuk havalarında bile dudakları nemli tutan ve kış güneşinin sert ışınlarından koruyan UV Lip Color Splash SPF 30 nemi dudaklara hapsediyor. Hafif yapısıyla rahatsızlık hissi vermeyen UV Lip Color Splash SPF 30 dudakları korurken aynı zamanda güzel ve ışıltılı bir görünüm sunuyor. Tahiti Blue (açık mavi) ve Uluru Red (kırmızı) olmak üzere 2 farklı renk alternatifi sunuyor.