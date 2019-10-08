Sezonun Son Konseri Kenan Doğulu'dan
"Kenan Doğulu, 15 Ekim Salı akşamı 2019’un son Harbiye konserinde Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bir kez daha sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor."
Harbiye'nin ilham veren atmosferinde Kenan Doğulu, sürpriz konukları, önemli müzisyenlerden oluşan orkestrası ve güçlü performansıyla Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda akıllarda iz bırakacak bir konsere daha imza atacak.
Doğulu, geçtiğimiz yıl yayınladığı 'Vay Be' albümündeki şarkıların yanı sıra yıllar boyunca hit olmuş, en sevilen şarkılarıyla ve en yeni teknolojilerin kullanıldığı şovuyla, seyircilerine bol eğlence ve dans dolu bir gecede gerçek bir müzik ziyafeti yaşatacak.