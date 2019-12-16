Sevilen Şarkılarıyla Zeynep Bastık, Jolly Joker Kartal İstMarina Sahnesinde!

Siz de Zeynep Bastık hayranıysanız Jolly Joker konserine indirimli biletleri bu linkten alabilirsiniz.

Bu bir ilandır.

Zeynep Bastık konseri sizi farklı bir atmosfere götürecek. Biraz hüzün, biraz eğlence ile müzik dolu bir gün yaşamaya hazır olun. 18 Aralık Çarşamba günü Jolly Joker Kartal İstMarina’daki bu keyifli akşamda yerinizi almak için linki tıklayın.

Son dönemin popüler yıldızı Zeynep Bastık, internetteki sevilen sanatçıların şarkılarını kendine has tarzıyla yorumlayarak büyük ses getirmeyi başardı. Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaparak müzik dünyasına adım atan Zeynep Bastık, Dalkılıç ile düet yaparak tanındı. Daha sonra kendi single’ını çıkardı. Birçok dizide oynayarak oyunculuk yeteneğini de göstermiş oldu. En son Ezhel’in bir parçasına yaptığı cover ile sevenlerinin gönlünü bir kez daha kazanmayı başardı. Kulağınızın pasını silecek Zeynep Bastık konserini kaçırmak istemiyorsanız linki tıklayın.

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