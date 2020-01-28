Sevgilinizin Saç Rengine Aşık Olanlara: PH 4.5 Renk Koruma

pH 4.5 Şampuan ile sevgilinizin saç rengi koruma altında…

pH 4.5 Renk Koruma serisinde yer alan Sülfat İçermeyen Şampuan ve Zengin Şampuan ile saçınızın rengi bir sonraki kuaför ziyaretinize kadar ilk günkü gibi canlı görünüyor. Gümüş Yansıma Şampuan, istenmeyen sıcak alt tonları nötralize ederek soğuk tonları koruyor ve canlandırıyor. Altın Parıltılı Şampuan da donuk görünen sarı tonları iyileştiriyor ve altın rengi alt tonları geri kazandırıyor. Kızıl, renklendirilmiş saç rengini koruyup yoğunlaştırmak ve parlaklığını artırmak için ise serinin çözümü Kızıl Şampuan… Ayrıca serideki tüm şampuanlar, saçı nazikçe ve etkili bir şekilde temizlerken bakım sağlıyor.

pH 4.5 Renk Koruma Saç Kremi

Yıpranmış saçları tek adımda nazikçe temizleyen pH 4.5 Renk Koruma Saç Kremi, saçın bakımını da gerçekleştiriyor. Donuk renkleri canlandırırken ekstra bakım ve parlaklık sağlayarak saç yapısını güçlendiriyor. Hafif, az köpüren sülfatsız formülü ile saçı nazikçe temizleyip bakım yapıyor ve saçın doğal lipit ve nem içeriğini kaybettirmiyor. pH 4.5 Perfect Teknolojisi ile saçı optimal pH seviyesine getirerek renk pigmentlerini uzun süreli ve yoğun renkler için mükemmel biçimde saça hapsediyor.

pH 4.5 Color Freeze Sprey Krem

pH 4.5 Color Freeze Sprey Krem, saç yapısını güçlendirirken karışıklıkları anında açarak saçı kontrol altına almayı sağlıyor. Donuk renkleri canlandırıyor ve parlaklık kazandırıyor. Besleyici içerikler ise saçın dış katmanındaki yapısal boşlukları dolduruyor, renk işlemi görmüş saça esneklik ve güç veriyor. Saçı optimal 4.5 pH seviyesine getirerek renk solmalarını önlemeye yardımcı oluyor.

pH 4.5 Renk Koruma Maskesi

pH 4.5 Renk Koruma Maskesi’nin içeriğindeki zengin ve yüksek besleyici etkili emülsiyon, içeriğindeki hidrolize keratin ile saçın yapısal boşluklarını, korteksin dış katmanından başlayarak dolduruyor. pH 4.5 Balancer Teknolojisi, saç yapısını sıkılaştırarak renk pigmentlerini saçın en derin katmanlarına sabitliyor, renklendirilmiş saçın güç ve esnekliğini artırıyor. Saç optimal pH 4.5'a kavuşuyor, uzun süre canlı görünümünü koruyor.