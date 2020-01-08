Sevgililer Günü’nde Çiftleri Mutlu Edecek Hediye Setleri

Sevgililer Günü ile birlikte sevdiklerinizi mutlu edecek hediyelerle şımartma zamanı yaklaşıyor. Sinoz Kozmetik, bu anlamlı günde hediye olarak sevdiklerinizi mutlu edecek koleksiyonlarıyla aşkınızı ikiye katlıyor. Sevginizi büyüleyici Gül, Aloe Vera ve Gold Aura hediye setleri ile taçlandırıyor.

İlhamı Romantik Gül Bahçelerinden

Gül Vücut Bakım Koleksiyonu romantik gül bahçelerinden ilhamını alan koleksiyonuyla hediye telaşınıza son veriyor. Duş keyfini gül kokularıyla taçlandıracağınız Gül Aromalı Duş Jeli ile temizlenen beden, Gül Kokulu Vücut Peeling ile arındırılıyor. Gül kokulu Vücut Losyonu ve El Kremi ile nem keyfi yaşayan teniniz, Gül Kokulu Vücut Sprey ile mis kokuya kavuşuyor.

Mistik Diyarlardan Gelen Aşk Dolu Aromalar: Gold Aura

Aromatik kokulardan oluşan Gold Aura Koleksiyonu ile aşkınız mistik bir yolculuğa çıkıyor. Gold Aura Duş Jeli, Gold Aura Vücut Peelingi, Gold Aura Vücut Losyonu, Gold Aura El Kremi ve Gold Aura Vücut Spreyinden oluşan seri aşkınızı artırıyor.

Aşkın Masum ve Yenileyici Notaları ile Aloe Vera Serisi

Aloe veranın ferahlatıcı etkisini Sevgililer Günü’ne taşıyacak seri, Aloe Vera Kokulu Duş Jeli, Aloe Vera Vücut Peelingi, Vücut Losyonu ve Aloe Vera Kokulu El Kremi’nden oluşuyor. Floral kokularla spa keyfini artıran seri, tazelik hissi sağlıyor.