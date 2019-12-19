MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriEtkinlik Rehberi Sertab'ın Müzikali Yeni Yılı Karşılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Sertab'ın Müzikali Yeni Yılı Karşılıyor
Etkinlik Rehberi

Sertab'ın Müzikali Yeni Yılı Karşılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sertab'ın Müzikali Yeni Yılı Karşılıyor

"Sertab Erener’in '120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi' sloganı ile 3 yıldır kapalı gişe sergilenen 'Sertab'ın Müzikali', Zorlu PSM'de izleyici ile buluşmaya devam ediyor."

Klasikler ve yeni şarkılar Sertab Erener'in tecrübesi ve muhteşem sesiyle, Beyhan Murphy’nin yenilenen koreografisiyle birleşince sanatseverle müzik, dans, tiyatronun ve ışığın muhteşem bir uyumla sunulduğu unutulmaz bir gece yaşamaya devam ediyor.

Erener'in her şarkının ruhuna ve dönemine ait onlarca farklı kostüm değiştirdiği, günler süren provalarla ortaya çıkan, geri planda 50'den fazla kişinin emek verdiği 'Sertab'ın Müzikali'nin yeni yıldaki ilk 2 gösterisi 3 ve 24 Ocak akşamı yine Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi