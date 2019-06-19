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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzellik Reçeteleri

Selülitleri Yok Eden Kahve Maskesi

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Selülitleri Yok Eden Kahve Maskesi

"Selülit, pek çok nedenden oluşabilen bir cilt problemidir ve kadınların korkulu rüyasıdır. Bikini sezonu açılmışken hala selülitlerinde şikayet eden varsa, harika bir tarif veriyoruz!"

Selülit, yanlış beslenme, hareketsizlik ve genetik nedenlerden dolayı meydana gelebiliyor. Selülitten kurtulmak için pek çok yöntem bulunuyor. Biz ise bugün sizler evde sadece 2 malzeme ile hazırlayabileceğiniz oldukça basit ama etkili bir selülit maskesi tarifi vereceğiz. 

Selülitleri Yok Eden Kahve Maskesi

SELÜLİT OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER

SELÜLİTLERİ YOK EDEN KAHVE MASKESİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı Hindistan cevizi yağı
  • 1 su bardağı taze çekilmiş kahve

SELÜLİT MASAJI NASIL YAPILIR?

Selülitleri Yok Eden Kahve Maskesi

Hazırlanışı:

Malzemeleri iyice iç içe geçene kadar karıştırın. Fazla bir karışım elde edeceksiniz. Hazırladığınız karışım iki uygulama için size yetecektir. Kullandıktan sonra, kalan karışımı kapaklı bir kapta hava almayacak şekilde saklayabilirsiniz.

Gelelim nasıl kullanılacağına. Maskeyi kuru cildinize parmak uçlarınızla masaj yaparak yedirin. Sorunlu bölgenin her yerine dairesel hareketlerle masaj yapın.

5-10 dakika masaj yaptıktan sonra soğuğa yakın derecede ılık su ile yıkayın. Temiz bir havlu ile kurulayın. Bu işlemi haftada 3 defa uygulayabilirsiniz. 

SELÜLİT DÜŞMANI BESİNLER

MAHMURE ÖZEL

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