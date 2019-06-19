Selülitleri Yok Eden Kahve Maskesi
"Selülit, pek çok nedenden oluşabilen bir cilt problemidir ve kadınların korkulu rüyasıdır. Bikini sezonu açılmışken hala selülitlerinde şikayet eden varsa, harika bir tarif veriyoruz!"
Selülit, yanlış beslenme, hareketsizlik ve genetik nedenlerden dolayı meydana gelebiliyor. Selülitten kurtulmak için pek çok yöntem bulunuyor. Biz ise bugün sizler evde sadece 2 malzeme ile hazırlayabileceğiniz oldukça basit ama etkili bir selülit maskesi tarifi vereceğiz.
SELÜLİT OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER
SELÜLİTLERİ YOK EDEN KAHVE MASKESİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı Hindistan cevizi yağı
- 1 su bardağı taze çekilmiş kahve
Hazırlanışı:
Malzemeleri iyice iç içe geçene kadar karıştırın. Fazla bir karışım elde edeceksiniz. Hazırladığınız karışım iki uygulama için size yetecektir. Kullandıktan sonra, kalan karışımı kapaklı bir kapta hava almayacak şekilde saklayabilirsiniz.
Gelelim nasıl kullanılacağına. Maskeyi kuru cildinize parmak uçlarınızla masaj yaparak yedirin. Sorunlu bölgenin her yerine dairesel hareketlerle masaj yapın.
5-10 dakika masaj yaptıktan sonra soğuğa yakın derecede ılık su ile yıkayın. Temiz bir havlu ile kurulayın. Bu işlemi haftada 3 defa uygulayabilirsiniz.
MAHMURE ÖZEL