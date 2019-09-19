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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şeker Hastaları İçin Birebir: Yaban Mersinli Aşure

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Şeker Hastaları İçin Birebir: Yaban Mersinli Aşure

"Prof. Dr. Alper Çelik ,şeker hastalarına şekersiz, doğal ve özellikle kuru üzüm yerine yaban mersini ile pişirilmiş aşure yemelerini öneriyor. Diyetisyen Elif Mızrak ise leziz bir yaban mersinli aşure tarifi paylaştı. "

Aşure, yılda bir defa özel olarak yapılan bir tatlı olup makro ve mikro besin öğelerinden oldukça zengindir. Tahıl içeriğinden dolayı B1 vitamini; süt eklendiğinden dolayı B2 vitamini; kurubaklagil içeriğinden dolayı lif ve protein; ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı tohumlardan dolayı E vitamini, omega-3, kalsiyum vb. içerir ve oldukça besleyicidir.

Bununla beraber enerji içeriği de yüksek olduğundan dolayı kilo verme sürecinde olan ve/veya kronik hastalığı bulunan bireylerde, porsiyon kontrolü sağlanması ve bir diyetisyen kontrolünde tüketilmesi gerekmektedir.

Sağlıklı aşure alternatifleri arasında rafine şeker eklenmeden bal veya pekmez ile tatlandırılan aşure opsiyonları bulunsa da kan şekeri regülasyonu açısından basit karbonhidrat içeriğini azaltmak adına sadece taze ve kuru meyvelerle tatlandırılan aşure tercihleri de yapılabilir.

YABAN MERSİNLİ AŞURE

Malzemeler:

1 silme yemek kaşığı aşurelik buğday

1 yemek kaşığı fasulye

1 yemek kaşığı nohut

1 tatlı kaşığı çiğ/kavrulmamış ceviz (çekilmiş)

1 tatlı kaşığı çiğ/kavrulmamış badem (çekilmiş)

1 tatlı kaşığı çiğ/kavrulmamış fındık (çekilmiş)

1 yemek kaşığı yaban mersini

2 adet kuru kayısı

1 yemek kaşığı laktozsuz süt

Hazırlanışı:

Ceviz, badem, fındık hariç yukarıdaki malzemeler 1 kaseye girecek miktarda su ile aşama aşama kaynatılır. Üzerine çekilmiş ceviz, badem, fındık ile süslenip arzuya göre az tarçın serpilerek tatlandırılır. Rafine şeker ve daha fazla porsiyon meyve ile yapılan aşurelere göre daha az enerji içermekte olup yaklaşık 254 kkal'dir ve yaklaşık 31,7 gr karbonhidrat içermektedir.

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