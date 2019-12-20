MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSehven ne demek? Sehven nedir? Sehven TDK sözlük anlamı
GeriGündem Sehven ne demek? Sehven nedir? Sehven TDK sözlük anlamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
20.12.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Sehven ne demek? Sehven nedir? Sehven TDK sözlük anlamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sehven ne demek? Sehven nedir? Sehven TDK sözlük anlamı

Sehven ne demek ve ne anlama gelir sorusu, kelimenin manası hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Genellikle bürokratik açıklamalarda kullanılan ve politikacıların da kullandığı sehven kelimesi, gündemde yer alması dolayısıyla araştırılıyor. Peki, sehven ne demek? İşte, sehven nedir ve TDK sözlük anlamı hakkında ne demek sorusunun ayrıntılı cevabı

Yaygın kullanılmayan sehven kelimesi, ne anlamına geldiğini de merak ettirmektedir.

Sehven; dalgın olma durumunda ya da unutkanlık durumunda yanlışlıkla yapılmış anlamına gelmektedir. Ayriyeten yanılma suretiyle yanlışlık, dalgınlık sonucu yanılgı şeklinde de cümlelerde kullanılabilmektedir. TDK Sözlüğünde de anlamı bu şekilde bulunmaktadır.

Sehven Arapça kökenli bir kelimedir. Eskiden yaygın kullanılsa da günümüzde eskisi kadar yaygın kullanılmayan bir kelimedir.

Sehven Kelimesi Kullanım Alanları

Hatalı bir iş yapanların sıklıkla kullandığı bir kelime de sehven kelimesidir. İnsanların gerek hatalı bir durum iş yaptıklarında gerekse de röportajlarda dile getirildiği görülebilmektedir. Bir tartışma esnasında ''Bu durumu sehven yaptığını düşünmüyorum/düşünüyorum!'' örneği gibi cümlelerde kullanılabilmektedir.

Sehven kelimesi karşılıklı konuşma veya ileti metinleri gibi herhangi bir yerde yanlışlık yapılması durumunda belirtme anlamı olarak kullanılmaktadır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle