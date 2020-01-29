Sanal Gerçeklik VR Room İle Eğlence, Heyecan Dolu Saatler Emaar AVM’de!

Oyunlarla zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız yeni nesil bir eğlence ile tanışmak ister misiniz? Linki tıklayın ve bambaşka bir dünyaya adım atın!

HTC Vive teknolojisi ile macera, heyecan ve aksiyon dolu VR oyunları ve VRZOO safarisi Emaar AVM, -3 katı Emaar Akvaryum çıkışında… Tüm zamanların en beğenilen VR oyunlarından Beat Saber, Arizona Sunshine, Creed ve daha fazlası oyun severler için Emaar AVM’nin eğlence merkezi VR ROOM’da sizi bekliyor.

Bu bir ilandır.

Bu heyecan ve macera dolu anlar için linki tıklayın.

Arizona Sunshine ile zombilerin arasına adım atıp zombi kıyametinden kurtulmaya çalışan oyuncular, korku ve heyecan sınırlarını zorluyor.

Creed’de şampiyon olmak için Rocky’yle çalışın, iyi dövüş için gardınızı alın! Boks ringinde güçlü rakiplerinizle mücadele ederken hataya yer yok. Temposu yüksek boks mücadelesinde kondisyona ihtiyacınız olacak…

Bütün oyunlar o kadar gerçekçi ki oyun sırasında bütün duyguları bir arada yaşayacaksınız. Bu keyfi bir kere tattıktan sonra her oyunu bir kez daha denemek isteyebilirsiniz. Yeni nesil teknolojiler merak alanınıza giriyorsa herkesten önce keşfedeceğiniz bu yeni nesil eğlenceyi kaçırmayın!

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Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.