Salon İKSV’nin, Tek Günlük Festivali Birlikte Güzel: Gezgin Salon

Kanadalı şarkıcı, şarkı yazarı, prodüktör Mac DeMarco, indie rock, lo-fi, saykedelik pop ve soft rock’tan unsurlar barındırsa da müzik sahnesindeki meslektaşlarından keskin çizgilerle ayrılan müziğini “jizz jazz’’ olarak tanımlıyor. 2012’de Rock and Roll Night Club’la başlayan albüm süreci, aynı yıl yayımlanan 2’yle devam etti. Sevilen Mac DeMarco çizgisi, 2014’te Salad Days’le daha da olgunlaştı, 2015’te yayımlanan mini albüm Another One’ın ardından 2017 çıkışlı This Old Dog’la yılın albümü listelerinde zirveden inmedi. Bu yıl yayımlanan son albümü Here Comes the Cowboy ise, çabasız gözüken ama derinliği her adımında daha da artan müzikalitesinin ulaştığı şimdilik son nokta.

Sanatçı, Shuggie Otis, Black Sabbath, Pete Seeger, Jonathan Richman, Genesis, Sting ve Weezer'ı favori isimleri arasında gösteriyor. İlham aldığı isimler sorulduğunda John Maus, Ariel Pink, Isao Tomita ve R. Stevie Moore cevabını veriyor. Sanatçının ‘Chamber of Reflection’, ‘My Kind of Woman’, ‘Cooking Up Something Good’, ‘Freaking Out the Neighborhood’, ‘Nobody’, ‘Salad Days’ ve ‘Ode to Viceroy’ gibi bundan yıllar sonra bile aynı keyif ve duygularla dinlenebilecek şarkıları şimdiden indie rock klasikleri arasına girdi. Dünyanın dört bir yanında tescillenmiş canlı performansıyla Mac DeMarco, dev Avrupa turnesinin final konserinde, Birlikte Güzel: Gezgin Salon kapsamında 30 Kasım’da Volkswagen Arena’da sahne alacak.

Bir Turgut Uyar şiirinden aldıkları isimle 2008’de kurulan Büyük Ev Ablukada hem şarkıları hem de stilleriyle kısa sürede ilgileri üzerine çekti. Grubun Afordisman Salihins, Bas Bariton, Bentek Sizhepiniz, Omçelik, Canavar Banavar, Galvaniz Gelbiraz ve Gelicem Nerdesin takma adlarına sahip üyeleri bulunuyor. “Ay Şuram Ağrıyo” konserlerini “Ay Şuram Hala Ağrıyo” ismiyle albüme dönüştürmelerinin ardından, ilk resmi albümleri “Full Faça”yı 2012’de yayımladılar. 2016’da yeni tarzları “Fırtınayt” ile elektronik dünyanın kapılarını araladılar. Aynı isimli ikinci albümlerini 2017’de çıkardılar. Sahne enerjileri, takipçileriyle kurdukları samimi ilişki ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Büyük Ev Ablukada, Mac DeMarco konseri öncesinde, ‘Fırtınayt’ projesiyle 30 Kasım’ı unutulmaz kılacak.

Multi-enstrümantalist Serra Petale önderliğinde Londra’ya merkez alacak şekilde kurulan Los Bitchos Carolina Faruolo (gitar), Agustina Ruiz (keytar), Josefine Jonnson (bas) ve Nic Crawshaw’dan (davul/perküsyon) oluşuyor. Londra’yı merkez alan Los Bitchos aynı zamanda Perth/Avustralya, Montevideo/Uruguay, Stockholm/İsveç ve Croydon/İngiltere’den üyeleri ile dünyayı bir araya getiriyor. Geldikleri coğrafyaların renklerini Los Bitchos’un müziğine harmanlıyorlar. Cumbia ritimleri, shoegaze gitarları, Latin ezgileri, İsveç indie pop sound'u ve hatta Türk saykedelik rock'ından izler bulunduruyor. Franz Ferdinand frontman’i Alex Kapranos’un en büyük hayranlarından olduğu grubun Pista (Great Start) isimli teklisinin yapımcılığını da Kapranos üstlendi. KEXP, NME, BBC 6 Music gibi mecralarca el üstünde tutulan Los Bitchos, bir sonraki teklisi The Link Is About To Die'da da benzer başarıyı yakaladı. Bugüne dek Ty Segall, The Black Lips, Bill Ryder Jones, Bodega, Methyl Ethel, The Murlocs ve Kikagaku Moyo gibi isimlerle turlayan Los Bitchos, Alex Kapranos’la kaydedeceği ilk resmi albümü öncesi, Mac DeMarco ve Büyük Ev Ablukada öncesinde Gezgin Salon’u dans ettirecek.