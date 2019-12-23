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GeriAlışveriş Salima Design: Spiritüel Tasarımlar
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>Salima Design: Spiritüel Tasarımlar
Alışveriş

Salima Design: Spiritüel Tasarımlar

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Salima Design: Spiritüel Tasarımlar

"Reyhan İlknur, yaptığı aktif meditasyonlardan yaratma cesareti ve ilham alarak Salima Design markası altında bir koleksiyon oluşturdu: “Meditation” "

Bireye dokunmayı hedefleyen koleksiyondaki her parça aktif meditasyonun kişiye kazandırdığı özellikleri temsil ediyor; Meditate, Balance, Authentic, Love Yourself, Self Love, Compassion, Unique, Dance, In Silent, Let Go, Breath

“Meditation” koleksiyon 20-29 Aralık tarihleri arasında Four Seasons Bosphorus Otel’de Christmas Market’te.

Salima Design: Spiritüel Tasarımlar

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