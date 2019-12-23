Salima Design: Spiritüel Tasarımlar
"Reyhan İlknur, yaptığı aktif meditasyonlardan yaratma cesareti ve ilham alarak Salima Design markası altında bir koleksiyon oluşturdu: “Meditation” "
Bireye dokunmayı hedefleyen koleksiyondaki her parça aktif meditasyonun kişiye kazandırdığı özellikleri temsil ediyor; Meditate, Balance, Authentic, Love Yourself, Self Love, Compassion, Unique, Dance, In Silent, Let Go, Breath
“Meditation” koleksiyon 20-29 Aralık tarihleri arasında Four Seasons Bosphorus Otel’de Christmas Market’te.