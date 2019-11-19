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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlıklı Yiyeceğim Derken, Sağlığınızdan Olmayın

"Badem ve yer fıstığı gibi kuruyemişleri severek tüketiyoruz. Ara öğünler başta olmak üzere sıkça tükettiğimiz bu kuruyemişlerdeki tehlikenin farkında mısınız? Bu soruyu soran Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner ve Uzman Diyetisyen Berrin Yiğit kuruyemişlerdeki aflatoksin riskine karşı tüketicileri uyarıyor."

Badem ve yer fıstığı çok uzun bir serüvenin ardından tarladan bize ulaşıyor. Bu serüven boyunca da ürünlerin üzerinde gözle görülmeyen bazı küfler aflatoksin denilen bir toksini oluşturabiliyor. Samim Saner aflatoksin küfünün Dünya Sağlık Örgütü'nce kansere yol açan maddeler listesinde bir numaralı kanserojen madde olarak listelenmiş olduğuna dikkat çekiyor. İşte badem ve yer fıstığı gibi kuruyemişleri alırken aflatoksin riskine karşı madde madde dikkat edilmesi gerekenler;

-Ürünün resmi kontrollerden geçmiş olduğundan emin olunması,

-Nerede, kimin tarafından üretildiğinin bilinmesi,

-Tavsiye edilen tüketim tarihinin (TETT) bilinmesi,

-El değmeden tüketiciye ulaştığından emin olunması

-Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izinli ve resmi kontrollerden geçen ürünlerin tercih edilmesi,

-Üretildikten sonra dış etkenlere karşı koruyucu paketle tüketiciye ulaşmış olması

Bu maddelere dikkat edilmesi aflatoksin küfünün yol açabileceği karaciğer kanserinden korunmak anlamına da geliyor.

İyi yağlar, depo yağları kovar

Yağlı tohumlar iyi tohumlardır ve iyi yağlar depo yağlarını vücuttan kovuyor. Bu nedenle, badem ve yer fıstığının tüketimi önemli. Açlığı kontrol etmek için ara öğünlerde badem ve yer fıstığı gibi yağlı tohumlar iyi birer alternatif olabilir. Porsiyon olarak ise günde 20 adet badem, 40 adet yer fıstığı tüketilebilir

Kuruyemişte paket ürünü koruyor

Badem ve yer fıstığının yanı sıra açıkta satılan diğer ürünlerdeki aflatoksin riskine karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Satın aldığınız ürünün taze olduğuna emin olun, tavsiye edilen tüketim tarihini bildiğiniz, el değmeden size ulaştığına emin olduğunuz, hijyenik koşullarda paketlenen güvendiğiniz markalara yönelin. Paketli ürünlere karşı bir ön yargı olmasına rağmen özellikle kuruyemişte ürünün doğal faydasını korumak için önemli. Paket, kuruyemişte oksijen temasını engelleyerek tavsiye edilen tüketim tarihine kadar ürünü taze tutuyor. Aynı zamanda paket üzerinde ne zaman üretildiği ve ne zaman tüketilmesi gerektiği detayları yer alıyor.

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