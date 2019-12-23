Sağlıklı Bir Cinsel Yaşam İçin 11 Öneri

30'lu yaşlardan itibaren erkek vücudunda seks hormonları düşmeye başlar. Modern hayat, stres, kötü beslenme, hareketsizlik, sigara ve daha pek çok faktör bu düşüşü hızlandırır. Metabolik sendrom, diyabet, kullanılan ilaçlar da cinsel gücü baltalar. Dolayısıyla bu yıl en azından bir kez cinsel check-up yaptırın. Testosteron, penis sinir iletisi, penis hissiyatı, penise giden akışını kontrol ettirin.

Gençleştirme tedavileri

Erkekler ve partnerleri çok daha uzun yıllar cinsel başarı ve performans bekliyor. Bu başarıya ulaşmanın bir yolu dönemsel olarak cinsel gücü ateşlemektir. Cinsel bölgede gençleştirme tedavileri, penis damarlarını ve sinirlerini tekrar oluşturan yöntemler, cinsel bölge ödemini atan metotlar tam da bu işe yarıyor. 40'lı yaşlardan itibaren bu tedavilerle cinsel sağlığınızı daha ‘fit’ hale getirin.

Süreyi uzatmayın

Stres, duygusal iniş-çıkışlar, iş sıkıntıları, aile problemleri ve daha pek çok neden geçici olarak seks gücünü azaltabilir. Ancak bu sorunlar 2 aydan daha uzun sürüyorsa artık bir uzmana başvurmanın vaktidir. Kendinizi de eşinizi de daha fazla yormadan mutlaka bir yardım alın.

Komşunun hapını kullanmayın

Çoğu kişi eş-dost tavsiyesi veya internet yoluyla kendi reçetesini yazıyor. Ancak her cinsel hapın size göre olmadığını hatırlayın. Cinsel gücü arttıran pek çok bitkisel ürün de sahte veya kopya maddeler içeriyor. Kısacası yan etki, komplikasyon yaşamamak ve en önemlisi cinsel gücü hepten kaybetmemek için siz siz olun, hekim önermeden ilaç almayın.

Kıyaslamayın

Cinsel performansınızı duyduklarınızla, filmlerde izlediklerinizle, internetteki abartılı performanslarla kıyaslamayı bırakın. Eşinize kulak verin. Eğer sizi ve onu memnun edecek bir performansınız varsa ne mutlu size.

Ödülleri arttırın

Cinsellik sizin için stresten kurtulmak, fiziksel bir ihtiyaç veya eşinizle yakın hissetmek anlamına gelebilir. Ne olursa olsun, eğer cinsellik sonlandığında iki taraflı memnunsanız canınız daha sık seks yapmak isteyecektir. Bu durum kadınlar için de geçerlidir. Eğer cinselliğin ödülleri azaldıysa cinsel hayatınıza nasıl renk katabileceğinizi eşinizle konuşun.

Kaliteye önem verin

Kaç saniyede sertleşmeye geçtiğiniz, bu sertleşmeyi ne kadar sürdürdüğünüz, bir gecede kaç kez sertleşme elde ettiğiniz önemli veriler. Ancak cinsellik sadece bu rakamlardan oluşmuyor. Önemli olan sıkıntısız olarak sertleşmeyi elde etmeniz, ilişkinin sonuna kadar sürdürebilmeniz ve bunu yaparken de eşinize de zevk vermenizdir. Eğer cinsel isteksizlik, sertleşme sağlamada-sürdürmede güçlük, aşırı erken-aşırı geç boşalma, cinsel ağrı gibi bir sorun yaşıyorsanız yardım alın. Böyle sorunlar yoksa skora değil keyfe odaklanın.

Altın geceler yaratın

Cinselliğe sizi hem zihnen hem de ruhen hazırlayacak bir hazırlık yapın. Romantik bir akşam yemeği, iletişim ve keyif dolu bir sohbet, birlikte alınan bir duş, karşılıklı masaj ve daha pek çok hazırlıkla altın gecelerde daha tatminkar bir seks ritüeli oluşturabilirsiniz. Altın gecelerin ideal rakamı 10-15 günde birden az olmamalı.

Sağlıklı beslenmek önemli

Mevsiminde, katkısız ve kalori kontrollü beslenmek cinsel sağlık için çok önemli. Bu sene daha çok kuşkonmaz, balık, soğan-sarımsak, avokado, roka, acı biber, tarçın-vanilya, zencefil, karanfil, hardal yiyin. Meyvelerden ananas, üzüm, nar, incir ve karpuzu çok tüketin.

Uyku sorunlarını çözün

Uyku sorunları sertleşme problemleri riskini neredeyse yüzde 40 arttırıyor. Bu sene uyku apnesi gibi uyku problemlerini çözün. Ayrıca unutmayın, yatağa uykunuz geldiğinde değil, enerjik hissettiğinizde giderseniz seks başarınız çok daha yüksek olacaktır.

Prostat enfeksiyonları, prostat büyümesi veya kanseri erkeklerde en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bu sene prostatı unutmayın. 40'lı yaşlardan itibaren her erkeğin bir prostat kontrolünden geçin.