Sağlıklı Bir Cilt İçin Uygulamanız Gereken Sabah Bakım Rutini

Adım 1: Su için

Sabah uyandığınızda yapacağınız ilk iş su içmek olsun. Bu alışkanlık hem cildinizi güzelleştirecek hem de sindirim sisteminize fayda sağlayacak.

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Adım 2: Su bazlı temizleyici

Suyunuzu içtiğinize göre diğer adımlara geçebilirsiniz. Yüzünüzü derinlemesine temizleyen ve yağlı olmayan bir temizleyiciyi alın. Cildi yatıştırıcı etkisi olanlardan seçebilirsiniz. Yüzünüze dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapın ve ılık suyla yıkayın. Yüzünüzü temiz bir havluyla kurulayın.

Adım 3: Bir tonik kullanın

Cilt temizleyicinin ardından şimdi sıra tonik kullanmaya geldi. İyi bir cilt toniği, temizleyicilerin radarından kaçan artık yağı ve kiri temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca tonikler, gözenekleri sıkılaştırır, cildin pH değerini dengeler, çok fazla yağ üretimini önler.

4. Adım: Serum kullanın

Serumlar belirli cilt problemlerini hedef alan ve çözen yüksek konsantrasyonlu çözümlerdir. Sahip olduğunuz soruna bağlı olarak bir serum seçin ve sonuçları görün. Birkaç damla serumu avcunuza dökün ve avuçlarınız arasında ovalayarak ısıtın. Daha sonra dairesel hareketlerle cildinize uygulayın ve cilde nüfuz etmesi için 2-3 dakika bekleyin.

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Adım 5: İyice nemlendirin

Cildin türüne bağlı olarak bir nemlendirici seçin. Nemlendirici kullanmak cilt için oldukça önemlidir. Nemlendiriciden birkaç damla alın, yüzünüze ve boynunuza sürün. Cildiniz nemlendiriciyi emene kadar masaj yapın.

Adım 6: Güneş koruyucu kullanın

Cildinizi güneşin zararlı UV ışınlarından korumak için, en az 30 faktör içeren bir güneş koruyucu losyonuna ihtiyacınız olacaktır. Güneş kremi, cildinizi güneşe karşı korur; aksi takdirde kırışıklıklar, ince çizgiler ve lekeler oluşabilir. Öte yandan güneş kremini sadece yaz aylarında kullanmak yanlış bir davranıştır. Nemlendirici özellikli bir güneş kremi edinebilir, nemlendirme ile güneş kremi kullanma adımlarını birleştirebilirsiniz.

Adım 7: Göz kremi ile koruyun

Gözlerinizin altındaki deri, yüzünüzün en ince ve hassas kısmıdır. Bu nedenle, bu alan için özel olarak formüle edilmiş ürünler kullanmanız gerekir. Göz kremleri kuruluk, kırışıklık ve şişkinlik gibi göz altı endişelerini giderir. Yeşil çay içeren ürünleri tercih edebilirsiniz.