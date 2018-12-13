Saçlarınızı Ne Sıklıkla Yıkamalısınız?
"Siz de saçlarını her gün yıkayanlardan mısınız? Peki sürekli yıkayarak saçınıza zarar veriyor olabilir misiniz? Saçlarınızı ne sıklıkla yıkamanız gerektiğini açıklıyoruz."
Saçların ne sıklıkla yıkanacağı cevabı kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Çünkü herkesin saçı farklı ve kendine has ihtiyaçları var. Genel olarak, yağlı bir saç derisi olan kişilerin saçlarını her gün yıkaması gerekiyor. Kuru saç derisine sahip olanların haftada bir veya iki kez, normal bir saç derisine sahip olanların ise kirlendiğini hissettiklerinde yıkaması gerekiyor. Özetle saçlarınızı ne sıklıkla yıkamanız gerektiği saç tipinize, yaşam tarzınıza ve tercihlerinize bağlı.
Saç tipi ve dokusu
Saç dokunuz, yukarıdaki soruya cevap bulmanın önemli belirleyicilerinden biri. Saç tipi, sebumun (yağ bezlerinin meydana getirdiği salgı) saçının uzunluğu boyunca yayılmasını etkiliyor. Kalın, kaba ve kıvırcık saçlar sebumun hızlı ve eşit dağılımını kısıtlıyor, ince ve düz saçlar köklerinden uçlarına kadar yumuşak bir akış sağlıyor. Dolayısıyla, ikinci saç tipinin daha sık yıkanması gerekiyor.
Saç derisinin türü
Yağlı bir kafa derisinin kuru bir kafa derisine göre daha sık yıkanması gerekiyor. Kuru kafa derisini çok sık yıkamak kepek ve kırılgan saç şansını artırıyor.
Yaşam tarzı
Kurduğunuz yaşam tarzı da saç yıkama ve saç bakım formülünüzü etkiliyor. Fiziksel aktiviteniz sayesinde vücutta aşırı sebum ve ter ürerse, saçlarınız daha düzenli bir yıkamaya ihtiyaç duyuyor.