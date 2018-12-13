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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Saç
MAHMURE ÖZEL

Saçlarınızı Ne Sıklıkla Yıkamalısınız?

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Saçlarınızı Ne Sıklıkla Yıkamalısınız?

"Siz de saçlarını her gün yıkayanlardan mısınız? Peki sürekli yıkayarak saçınıza zarar veriyor olabilir misiniz? Saçlarınızı ne sıklıkla yıkamanız gerektiğini açıklıyoruz."

Saçların ne sıklıkla yıkanacağı cevabı kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Çünkü herkesin saçı farklı ve kendine has ihtiyaçları var. Genel olarak, yağlı bir saç derisi olan kişilerin saçlarını her gün yıkaması gerekiyor. Kuru saç derisine sahip olanların haftada bir veya iki kez, normal bir saç derisine sahip olanların ise kirlendiğini hissettiklerinde yıkaması gerekiyor. Özetle saçlarınızı ne sıklıkla yıkamanız gerektiği saç tipinize, yaşam tarzınıza ve tercihlerinize bağlı. 

Saçlarınızı Ne Sıklıkla Yıkamalısınız

Saç tipi ve dokusu

Saç dokunuz, yukarıdaki soruya cevap bulmanın önemli belirleyicilerinden biri. Saç tipi, sebumun (yağ bezlerinin meydana getirdiği salgı) saçının uzunluğu boyunca yayılmasını etkiliyor. Kalın, kaba ve kıvırcık saçlar sebumun hızlı ve eşit dağılımını kısıtlıyor, ince ve düz saçlar köklerinden uçlarına kadar yumuşak bir akış sağlıyor. Dolayısıyla, ikinci saç tipinin daha sık yıkanması gerekiyor.

Saçlarınızı Ne Sıklıkla Yıkamalısınız

Saç derisinin türü

Yağlı bir kafa derisinin kuru bir kafa derisine göre daha sık yıkanması gerekiyor. Kuru kafa derisini çok sık yıkamak kepek ve kırılgan saç şansını artırıyor.Saçlarınızı Ne Sıklıkla Yıkamalısınız

Yaşam tarzı

Kurduğunuz yaşam tarzı da saç yıkama ve saç bakım formülünüzü etkiliyor. Fiziksel aktiviteniz sayesinde vücutta aşırı sebum ve ter ürerse, saçlarınız daha düzenli bir yıkamaya ihtiyaç duyuyor. 

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