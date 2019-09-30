Saçları Besleyen Ev Yapımı Ballı Sabun Tarifi
"Son dönemlerde birçok kişi cilt ve saç bakımı için daha doğal alternatiflere yöneliyor. Saçlarınız için besleyici ve nemlendirici bir tarif arıyorsanız, vereceğimiz ballı sabun tarifini deneyin."
SAÇLARI BESLEYEN BALLI SABUN
Malzemeler:
Doğal sabun bazı
2 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı shea yağı
1 çorba kaşığı balmumu yağı
5-8 damla çay ağacı yağı
Hazırlanışı:
Bir tencereye sabun bazı, shea yağı ve balı ekleyin. Malzemeler eriyene kadar karıştırın. Ardından balmumunu ekleyin karıştırın. Ocağın altını kapatınca çay acağı yağını ilave edin, karıştırın. Karışımı kalıplara dökün ve donması için 24 saat bekleyin.
Bu sabunu, duş sırasında saçlarınıza tıpkı şampuan gibi uygulayabilirsiniz. Saçlarınızı bir gün sabun ile diğer gün ise şampuanınız ile yıkayın.