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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Saçlarda Doğal Güzellik ve İleri Teknoloji

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Saçlarda Doğal Güzellik ve İleri Teknoloji

"Schwarzkopf Professional, doğal güzellikte saçlar için cilt bakımından ilham aldı ve BC Bonacure markasının yüksek teknoloji ürünü yeni serileri ile bambaşka bir saç bakım sistemi yarattı. "

 

Yenilikçi ürünleri ile dikkat çeken BC Bonacure, şimdi cilt bakımından esinlenen teknolojileri ve micellar teknolojisi sayesinde ister kuaför salonunda ister evde yapılan bakımlarda, daha güçlü, daha sağlıklı ve daha parlak saçlar vadediyor. Micellar Teknolojisi ile BC Bonacure şampuanları, saçtaki nem dengesini koruyarak, nazik ama bir o kadar da etkili bir arındırma deneyimi sağlıyor.

Cilt bakımından ilham alan teknolojiler

Nemlendirici özellikteki Hyalüronik Asit, onarıcı Peptitler, saça rengi hapseden pH 4.5, hacim veren Kolajen, sakinleştiren Keratin ve canlandıran Q10+ gibi her seriye özel içerikler, her saç tipi ve saçın her türlü ihtiyacı için ideal bir bakım sağlıyor. 

Her saça ve tüm ihtiyaçlara özel seriler

Zarar gören saçlar; hareketliliğini, sağlıklı görünümünü ve parlaklığını da kaybediyor. BC Peptide Repair Rescue serisi, 3 yıllık saç hasarını tek bir uygulama ile yok edebilme olanağı sunuyor. BC pH 4.5 Renk Koruma serisi ise Patentli pH 4.5 Dengeleyici Teknoloji ile kusursuz renkler sağlayabilmek için renk pigmentlerini saç yapısının içinde donduruyor. BC Hyaluronic Nem Yükleme serisi, en kuru saçlar için bile optimum nem seviyesi sağlıyor, parlaklığı artırıyor ve elektriklenmeyi ortadan kaldırıyor. En ince ve en zayıf saçlarda bile etkili olan BC Collagen Doğal Hacim serisi, ağırlıksız formülü ile saça bakım yapıyor ve hacim kazandırıyor. BC Keratin Mükemmel Kontrol serisi de yıkamadan yıkamaya elektriklenmeyi kontrol ederek şekillendirme süresini azaltıyor ve %70 daha hızlı karışıklık açma sağlıyor. BC Q10+ Time Restore serisi, olgun saçlara %100 dayanıklılık ve esneklik sağlıyor, güçlendirip nemlendiriyor ve incelmeye karşı koruyor.

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