Saçlarda Doğal Güzellik ve İleri Teknoloji

Yenilikçi ürünleri ile dikkat çeken BC Bonacure, şimdi cilt bakımından esinlenen teknolojileri ve micellar teknolojisi sayesinde ister kuaför salonunda ister evde yapılan bakımlarda, daha güçlü, daha sağlıklı ve daha parlak saçlar vadediyor. Micellar Teknolojisi ile BC Bonacure şampuanları, saçtaki nem dengesini koruyarak, nazik ama bir o kadar da etkili bir arındırma deneyimi sağlıyor.

Cilt bakımından ilham alan teknolojiler

Nemlendirici özellikteki Hyalüronik Asit, onarıcı Peptitler, saça rengi hapseden pH 4.5, hacim veren Kolajen, sakinleştiren Keratin ve canlandıran Q10+ gibi her seriye özel içerikler, her saç tipi ve saçın her türlü ihtiyacı için ideal bir bakım sağlıyor.

Her saça ve tüm ihtiyaçlara özel seriler

Zarar gören saçlar; hareketliliğini, sağlıklı görünümünü ve parlaklığını da kaybediyor. BC Peptide Repair Rescue serisi, 3 yıllık saç hasarını tek bir uygulama ile yok edebilme olanağı sunuyor. BC pH 4.5 Renk Koruma serisi ise Patentli pH 4.5 Dengeleyici Teknoloji ile kusursuz renkler sağlayabilmek için renk pigmentlerini saç yapısının içinde donduruyor. BC Hyaluronic Nem Yükleme serisi, en kuru saçlar için bile optimum nem seviyesi sağlıyor, parlaklığı artırıyor ve elektriklenmeyi ortadan kaldırıyor. En ince ve en zayıf saçlarda bile etkili olan BC Collagen Doğal Hacim serisi, ağırlıksız formülü ile saça bakım yapıyor ve hacim kazandırıyor. BC Keratin Mükemmel Kontrol serisi de yıkamadan yıkamaya elektriklenmeyi kontrol ederek şekillendirme süresini azaltıyor ve %70 daha hızlı karışıklık açma sağlıyor. BC Q10+ Time Restore serisi, olgun saçlara %100 dayanıklılık ve esneklik sağlıyor, güçlendirip nemlendiriyor ve incelmeye karşı koruyor.