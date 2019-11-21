Saça Parlaklık Veren Muz Maskesi Tarifi
"Muz saçlarınıza parlaklık ve yumuşaklık verir. Ayrıca saçlarınızın daha kolay şekil alabilmesini sağlar. Kıvırcık ve şekil verilmesi zor saçlara sahipseniz kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. İşte saçınıza parlaklık verecek muz maskesi tarifi..."
Malzemeler:
- 2 muz
- 1 yumurta beyazı
- 2 yemek kaşığı doğal yoğurt
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı bal
Yapılışı:
Muzları mümkün olduğu kadar ezin.
Yumurta akını ayrı bir kapta çırpın.
Diğer malzemeleri ekleyip karıştırdıktan sonra en son yumurta akını ekleyin ve karıştırın.
Önceden yıkanmış saçınıza uygulayın.
30 dakika kadar bekleyin.
Karışımı saçlarınızdan arındırıp durulayın ve şampuanla yıkayın.
Eğer muzları saçınızdan arındırdığınıza emin olmak istiyorsanız ince dişli bir tarakla tarayın.