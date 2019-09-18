Saç Nemlendirici Yoğurt Maskesi
"Yoğurt, en sağlıklı besinlerin başında geliyor. Sağlığa olan faydalarının yanı sıra cilt ve saç güzelliğine de büyük katkı sağlıyor. Bizim de saçları nemlendiren harika bir yoğurt maskesi tarifimiz var!"
SAÇ NEMLENDİRİCİ YOĞURT MASKESİ
Malzemeler:
2-3 yemek yoğurt
2 yemek kaşığı organik bal
1 yemek kaşığı elma sirkesi
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri birbirine geçene kadar güzelce karıştırın. Saçlarınıza ve saç derinize uygulayın. 2 saat bekleyin ve doğal bir şampuan ile yıkayın.
Bu maskeyi haftada bir defa uygulayabilirsiniz.
Yoğurt maskesinin faydaları
Yoğurt, yüksek bir protein kaynağı olmasının yanı sıra B vitamini bakımından da zengindir. Bu özellikleri ile saçları nemlendirir, kabarmayı azaltır ve doğal bir parlaklık katar.
Bal, en doğal nemlemdiricilerden biridir. Elma sirkesi ise saç derisinin pH oranını dengeler ve saçları parlatır.