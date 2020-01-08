Saç Mezoterapisi Nedir? Saç Kokteyli Uygulaması Nasıl Yapılır?

Tıbbın gelişmesiyle birlikte elimiz güçleniyor ve bu can sıkıcı durumun da çözümü var. Mezoterapi tekniği ile saça özel hazırlanan kokteyl, saçlı deriye minik injeksiyon girişleri yapılarak uygulanır. Bu şekilde derideki erişkin kök hücreler uyarılır , dolaşım artar ve dokunun iyileşmesi(gençleşmesi) de stimule edilmiş olur.

Mezoterapi kokteyli içinde mineraller, vitaminler, enzimler, bitki ekstraktları, homeopatik remediler bulunur.

Saç kokteyli uygulamasıyla;

-Saç folikülleri uyarılır,

-Zayıf, inaktif, uyuyan foliküller yeniden canlandırılır,

-Bebek, ince tüyler güçlendirilir.

Kimler Saç Kokteyli için adaydır ?

-Saçlarınız inceldiyse

-Yama(para) şeklinde saç kaybınız varsa

-Saç çizginiz gerilediyse

-Saç tepeniz seyreldiyse

-Kellik başlamışsa

-Saçlarınız çok kırılıyorsa

İşlem ne kadar sürer?

15-20 dakikalık kısa bir prosedürdür. Bir öğlenarası işlemi diyebileceğimiz işlemlerdendir. Öncesinde veya sonrasında hazırlık gerektirmez.

İşlem sonrasında, 12 saat kadar süre saç yıkanmaması önerilir. Birkaç hafta direk güneş teması önerilmez.

Saç mezoterapisi çok seanslı bir uygulamadır. Seans sayısı kişiden kişiye değişir. Ortalama 4-6 ayda bir yapılan 5 seanslık uygulamalar sizin için faydalı olacaktır ancak, sizin için gerekli olan uygulama sayısına doktorunuz karar verir.