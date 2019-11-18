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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Saç Dökülmelerine Kendi Hücrelerinizle 'Dur' Deyin!
Saç

Saç Dökülmelerine Kendi Hücrelerinizle 'Dur' Deyin!

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Saç Dökülmelerine Kendi Hücrelerinizle 'Dur' Deyin!

"Sağlıksız beslenme, kronik hastalıklar, stres, endişe, uyku düzeninin bozulması gibi farklı faktörler saç sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Özellikle yaz aylarında, çok sevdiğimiz deniz, kum, güneş üçlüsü de saçlarımızı epeyi yıpratıyor. Şimdi onlar için bakım zamanı!"

Saçlarınızda dış etkenler nedeniyle oluşan aşırı dökülme ve hasarlanma gibi sorunlara PRP Uygulaması ile çözüm bulabilir, kendi hücrelerinizle yeniden ışıl ışıl saçlara kavuşabilirsiniz! PRP Uygulaması’nın bilinenin aksine, tamamen dökülen ve kökünü kaybeden bölgelerde yeni saç oluşumu sağlamadığını vurgulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr Evrim Uçkunkaya, ‘’Uygulama ile güçsüz, kırılmış, hasarlı saçları ve saç üretimi yeteneğini kaybeden saç köklerini uyararak saç dökülmesini durdurabiliyor, saçların daha parlak, canlı görülmesini sağlayabiliyoruz’’ diyor.

PRP, kişiden alınan az miktarda kanın özel bir sistem ile ayrıştırılması ve bu sıvının içindeki büyüme faktörlerinin enjeksiyon yoluyla sorunlu bölgeye geri verilmesi işlemidir. Kişinin kendi kanı kullanılmasından dolayı hiç bir alerjik reaksiyon riski oluşturmaz. Bu işlemle saç köküne daha fazla miktarda kan, oksijen, vitamin taşınmasına olanak sağlanır. Salgıladığı büyüme faktörleri ile saç kökü hücrelerini uyarır ve saç üretimini hızlandırır. Böylece saçların daha sağlıklı hale gelmesini sağlar. Özellikle saç dökülmesi olan bölgede uygulandığında dökülmeyi durduran bir işlevi bulunur.

Sorunun büyüklüğüne göre farklı seanslar uygulanabilir

Seanslar, uygulama yapılacak bölgenin büyüklüğüne göre değişse de, en fazla 30 -40 dakika sürüyor. Uygulama sonrasında kişi sosyal hayatına devam ediyor. Bazen yapılan iğnelere bağlı olarak küçük ve geçici morluklar oluşabiliyor. Kan sulandırıcı kullananlar, geçmişinde kanser öyküsü olanlar ile hamilelik ve emzirme dönemini yaşayanlarda uygulama yapılması önermiyorum.

PRP, zayıf düşmüş bölgeyi destekler

PRP Uygulaması, sadece sizde olanı size daha güçlü bir şekilde geri verir. Sorunlu olan bölgeyi sadece iyileştirmez, aynı zamanda savunması zayıflamış bölgeyi de destekler. Dolayısıyla bir tek saç problemlerinde değil aynı zamanda ciltte oluşmuş sarkmaların düzeltilmesi, cilt kırışıklıklarının ve cilt lekelerinin giderilmesi, sivilce ve yara izlerinin küçülmesi, çatlakların giderilmesinde de etkilidir.

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