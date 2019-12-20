Saç Boyaları Meme Kanserine mi Neden Oluyor?

ABD'deki akademik Uluslararası Kanser Dergisi'nde (International Journal of Cancer) 3 Aralık'ta meme kanseriyle ilgili yeni bir çalışma yayımlandı. Kullanılan saç boyalarının meme kanseri riskini artırdığıyla alakalı çalışma yapıldı. Ailesinde meme kanseri olan yaklaşık 50 bin kadının üzerinde yapılan bu çalışmada belirli aralıklarla saçını boyatan kadınlarda meme kanseri riskinin yaklaşık yüzde 9 fazla olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 5 binin üzerinde kimyasal madde bulunuyor

Saç boyalarının içeriğinde yaklaşık 5 bin kimyasal madde bulunuyor. Avrupa ve ABD'de sağlık kuruluşlarının önerisiyle birçok madde bu ürünlerden çıkarıldı.

Paraben, amonyak gibi zararlı olduğu düşünülen birçok kimyasal bileşiğin saç boyalarından çıkarılması önerildi. Bunların çıkarılmış olması ise tek başına kanseri önleyeceği manasına gelmiyor.

Teorik olarak organik saç boyaları daha güvenli gözüküyor

Şu anda 'Şu saç boyası kullanılsın, şu saç boyası iyidir, şu özelliği olanlar iyidir.' demek mümkün değil. Yurt dışında da böyle bir şey söz konusu değil. Teorik olarak organik saç boyaları daha güvenli gözüküyor. 'Organik saç boyaları daha iyidir.' deniyor ama piyasada tam olarak organik bir saç boyasının olması mümkün değil. Mutlaka bunlar da birtakım kimyasal maddeler içeriyor. Kalıcı olmayan saç boyaları için risk olduğunu söyleyemeyiz. Kalıcı saç boyalarında uygulanan birtakım yöntemlerle saçların üzerindeki bariyer açılıyor ve boyanın saçların içerisine geçmesi sağlanıyor. Zaten bu geçtikten sonra saç boyaları kanser riskinin artmasına neden olabiliyor.

Meme kanseri riski olan hastaların bu konuyla ilgili doktorlarıyla irtibata geçmeleri gerekiyor. Bu boyayı uygulayan kuaförlerin kendilerinde mesane kanserinin daha fazla olduğuna dair çalışmalar da var. Solunum yoluyla veya temas yoluyla bazı kimyasalların vücuda girmesi buna yol açabiliyor.