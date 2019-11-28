Sabiha Gökçen’den Yeni İstanbul Havalimanı’na Uçak Kullanmak İster Misiniz?
"En büyük hayaliniz ne? Everest’e tırmanmak, Sahra Çölü’nde bir gece geçirmek, Çin Seddi’ni boydan boya yürümek veya kuşlar gibi uçmak mı? "
Bunu düşünen herkesin hayalindeki ilk meslek muhtemelen pilotluktur. “Kaptan pilotunuz konuşuyor…" Bunu anons etmek ne kadar da havalı değil mi? Hayır, kelime esprisi yapmıyoruz; pilotluk, şu hayattaki en havalı mesleklerden bir tanesi. “Keşke bir kez olsun uçak kullansam” diye düşünenlere de muhteşem bir önerimiz var: Uçuş Simülatörü!
Bir an önce profesyonel ekip eşliğinde uçuş simülasyonu deneyimi yaşamak ve bunu çok özel bir indirimle gerçekleştirmek isterseniz bu link sizi uçuracak!
Ankara, Balgat’ta yer alan Runoavian Anadolu Uçuş Simülatör Merkezi de bu deneyimi yaşayabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Airbus marka A320 model olarak tasarlanan sabit sistem uçuş simülatörümüz bulunan merkezde, 220 derece perde ve yazılımlarıyla üst düzey gerçekliğe ulaşmak mümkün. 30 dakika gerçekleştireceğiniz deneyimle, profesyonel ekip eşliğinde Sabiha Gökçen-Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı arasında uçuş simülasyonuna katılabilirsiniz.
Bir an önce uçmak istiyorum diyenleri bu linke alabiliriz.
VFR uçuş senaryosu, uçuş katılım sertifikası, A320 genel bilgi, PPL pilot eşliğinde uçuş katılım sertifikasını kapsayan deneyimle, İstanbul semalarında kuşlar gibi uçabilir, hayatınızdaki en havalı anlardan birini yaşayabilirsiniz.
Bu bir ilandır.