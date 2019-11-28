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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Sabiha Gökçen’den Yeni İstanbul Havalimanı’na Uçak Kullanmak İster Misiniz?
Etkinlik Rehberi

Sabiha Gökçen’den Yeni İstanbul Havalimanı’na Uçak Kullanmak İster Misiniz?

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Sabiha Gökçen’den Yeni İstanbul Havalimanı’na Uçak Kullanmak İster Misiniz?

"En büyük hayaliniz ne? Everest’e tırmanmak, Sahra Çölü’nde bir gece geçirmek, Çin Seddi’ni boydan boya yürümek veya kuşlar gibi uçmak mı? "

Bunu düşünen herkesin hayalindeki ilk meslek muhtemelen pilotluktur. “Kaptan pilotunuz konuşuyor…" Bunu anons etmek ne kadar da havalı değil mi? Hayır, kelime esprisi yapmıyoruz; pilotluk, şu hayattaki en havalı mesleklerden bir tanesi. “Keşke bir kez olsun uçak kullansam” diye düşünenlere de muhteşem bir önerimiz var: Uçuş Simülatörü!

Bir an önce profesyonel ekip eşliğinde uçuş simülasyonu deneyimi yaşamak ve bunu çok özel bir indirimle gerçekleştirmek isterseniz bu link sizi uçuracak!

Sabiha Gökçen’den Yeni İstanbul Havalimanı’na Uçak Kullanmak İster Misiniz

Ankara, Balgat’ta yer alan Runoavian Anadolu Uçuş Simülatör Merkezi de bu deneyimi yaşayabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Airbus marka A320 model olarak tasarlanan sabit sistem uçuş simülatörümüz bulunan merkezde, 220 derece perde ve yazılımlarıyla üst düzey gerçekliğe ulaşmak mümkün. 30 dakika gerçekleştireceğiniz deneyimle, profesyonel ekip eşliğinde Sabiha Gökçen-Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı arasında uçuş simülasyonuna katılabilirsiniz.

Bir an önce uçmak istiyorum diyenleri bu linke alabiliriz.

VFR uçuş senaryosu, uçuş katılım sertifikası, A320 genel bilgi, PPL pilot eşliğinde uçuş katılım sertifikasını kapsayan deneyimle, İstanbul semalarında kuşlar gibi uçabilir, hayatınızdaki en havalı anlardan birini yaşayabilirsiniz.

Bu bir ilandır. 

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