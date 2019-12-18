Rüyada tren görmek ne anlamlara gelir? Rüyada treni kaçırmak neye delalet?

Tren, her ne şekilde görülürse görülsün, rüya tabiri yapan kimselere göre zenginliğin, bereketin ve huzurun habercisidir. Rüyada tren görmüş olan kişi, kısa zamanda müjdeli bir haber alarak mutlu olabilir. Mal ve mülk edinme konusunda kısmeti açılabilir. Yaptığı işlerin hayırlara vesile olacağı yönünde yorumlar yapılır.



Rüyada Tren Görmek



Rüyada trene bakmak veya terenin içerisinde olduğunu görmek, iş yolculuğuna başarıyı simgeler. Rüya yorumlayan alimler, rüyada görülen trenin her zaman hayra vesile olduğunu söylerler. Rüya sahibinin eli darda ise tez zamanda iş, mal, mülk sahibi olur. Huzuru yoksa, evinin bereketi artar, mutlu olmaya başlar. Rüya sahibinin kısmeti açılır. Sadece onun kısmeti değil kendi ailesinden kişilerin kısmeti açılır. Güzel şeylerle karşılaşır. Hayırlara vesile olabilecek işler yapmaya başlar.



Rüyada Tren Yolculuğu



Rüyada tren yolculuğu yaptığını görmek, uzun zamandır beklenen bir işin gelişme kazanacağına yorumlanır. Kişinin dürüst olmasından kaynaklı, ailesiyle, iş arkadaşlarıyla arasının çok güzel olacağına işaret eder. Rüyada tren yolculuğunda nereye gideceğiniz bilmek, istikametin güzelliğine delalet eder.



Rüya sahibinin hayatında manevi anlamda istikametinin güzelleşeceğine işaret eder. Yolculuk aynı zamanda bir işe veya kısmete doğru ilerlendiğini, sonunun güzel biteceğini işaret eder. Evlilik arifesinde olan kişinin mutluluğa erişeceğini, iş arayan kimsenin iş sahibi olacağına rivayet edilir.



Rüyada Treni Kaçırmak



Rüyada trenin gittiğini ve kendisinin binemediğini görmek, hayatta yapılabilecek bir hataya işaret eder. İslam dini alimlerinden bir kısmı bunun rüya sahibine bir işaret olduğunu, hayatta yaptığı veya yapacağı hayatlardan dönmesi gerektiğini belirtirler.



Alimler, kişinin bol bol sadaka vermesi gerektiğini, mal paylaşmakta cimri olunmaması gerektiğini bildirirler. Rüyada treni kaçırmak aynı zamanda hayırlı bir kısmetin kaçırılmasına da yorulur. Rüya tabircileri bu rüyanın kişiye bir uyarı olduğunu, bunun farkına varmak şeklinde yorumlanacağını belirtirler.



Rüyada Trende Arkadaşıyla Yolculuk Etmek



Rüya sahibinin dürüst bir insanla tanışacağı hikmet edilir. Rüyayı gören kişi, trende yolculuk ettiği arkadaşını tanıyorsa, hayırlı kişinin tanıdık kişilerden olacağı kanaati getirilir. Eğer arkadaşın yüzü görülmüyorsa, tanınmıyorsa hayatta tanışılacak hayırlı kişinin uzak diyarlardan gelebileceğine yorumlanır. Rüyada herhangi bir kişiyle yolculuk ettiğini görmek, bir işe tek başına girilmemesi gerektiğine, mutlaka eş dostlarla iş birliği yapılması gerektiğine istikamet eder.



Rüyada Trene Bindiğini Görmek



Geçmiş İslam alimlerinden bugüne kadar yapılan yorumlarda hayra yorulur. Ancak iki kısım farklı yorumun olduğunu belirtmek gerekir. Rüyada trene binildiğini görmek, bazı rüya tabircileri tarafından uzun ve meşakkatli bir yolculuğun işaretidir.



Kişinin bu meşakkatli yolculukta hayırlı sınavlar gireceğini ve Allah'ın izniyle başarılı olacağı söylenir. Diğer kısım tabirciler, rüya sahibinin uzun bir yolculuğa değil, kısa bir sefere çıkacağını ve bundan çok başarılı şekilde ayrılacağına işaret ederler. Rüya sahibinin göreceği hikmetler karşısında olgunluğa erişeceğiniz, hayatını bambaşka boyutlara ulaşacağını işaret ederler.



Rüyada Trenden İndiğini Görmek



Rüyada trenden indiğini gören kimse, bir işin sonunun geldiğine delalettir. Kişinin bu iş sonucunda başarılı olacağına istikamettir. Kişinin çok uzun zamandır uğraş verdiği işte başarıyı veya evlenmek istediği kişiyle yuva kurabileceğine hikmet edilir.



Rüya sahibinin bu rüyasından hemen sonra elinden geldiği kadar namaz kılıp, zekat vermesi gerektiğini belirten alimler, işlerin bu sebeple çok daha hayırlı olacağına fazilet ederler.