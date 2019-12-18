Rüyada tavuk görmek ne anlama gelir? Rüyada tavuk eti yemek tabiri

Rüya içerisinde tavuğu görmek; rahatsızlıklara, kötü olaylara, ölümlere, serserilere ve kabadayılara işaret eder. Kişi rüyasında tavuk görür ise bu, kişinin çok üzülüp kafasına çok takacağı olayların yaşanmasına işaret eder. Ancak bu olaylar geçici olacaktır. Rüya içerisinde pek çok tavuğu bir arada görmek terbiyesiz kadınlar anlamına gelir. Tavuk görmek, sağlıklı birey adına sağlık sorunlarının çıkması, illet hastalıkla uğraşan birey adına deva bulmaktır. Rüyayı gören evli değilse onun adına hayırlı bir kısmet anlamına da gelir.

Rüyada Tavuk Eti Görmek

Rüyada tavuk eti görmenin anlamı; kazanç ve rızk anlamındadır. Bu rüya, hayırlı haberlere vesile olur. Rüyasında tavuk eti gören birey, bütün kötü fikirlerinden kurtulur, üzüntüye ve kendisini umutsuzluğa düşüren duygulardan uzaklaşarak, uzun zamandan beri yaşamadığı için unutmuş olduğu hislere yeniden yanaşır. Rüya içerisinde tavuk eti; dertlere derman olan, problemlere çözüm, hastalıklara da ilaçtır. Rüyayı gören birey, aradığı huzuru dışarıda ya da uzakta değil, kendi içinde bulacaktır.

Rüyada Tavuk Etini Yemek

Rüya tavuk eti yemenin anlamı; rüya sahibinin varlıklı olacağına ancak kimseye hayır yapmayacağına, bütün malını ve mülkünü yalnızca kendisi adına harcayacağına ve gerisini de saklayacağına yorumlanır. Rüyayı gören birey adına cimri ve vefasız yorumu yapılabilir.

Rüyada Kızarmış Tavuk Görmek

Rüyada kızarmış tavuk görmek; kimi hileler yapmaya ve bunlarla başka kişilere zarar vermeye işaret eder. Rüyasında kızarmış tavuk gören kişi, etrafındaki insanlara karşı kötülük düşünüp gerçekleştirir. Bu rüya, olmayan özellikler ile türlü bireylere isnat edildiğine bu sebeple de günaha girildiğine delalettir. Rüyada fırın içerisinde kızarmış tavuk görmek, iş hayatında uygun olmayan şekilde kar sağlamaya, bireyin haram mala dokunmasına, çalışırken doğruyla yanlışı birbirinden ayıramaması şeklinde yorumlanır.

Rüyada Çiğ Tavuk Görmek

Rüyada çiğ tavuk görmenin anlamı; rüyayı gören bireyin az kazanç ile daha çoğunu kazanmak amacıyla kendisini yanlışa götürecek ve Allah katında günahkar olunacak işlere girileceği manasına gelir. Kötü işlere ve tekin olmayan bireylere bulaşmaya işaret eder. Rüyayı gören bireyin kendisi adına hak olmayan yollara gireceğine bu sebeple de ah ve beddualar alacağına yorulur.

Rüya İçerisinde Tavuk Kesmek

Rüya içerisinde tavuk kesmenin anlamı, elde edilecek olan mal, mülk ve paradır. Rüyasında tavuk kesen birey, kısa zaman diliminde mirasa konar ya da zorluk çekmeyerek paraya sahip olur. Rüyanın bir başka anamı ise gönül ilişkisi şeklinde yorumlanmaktadır. Evli bireyler bu rüyayı görürse onlar için; mutluluk, huzurlu bir yuva ve iyi geçimli bir eş anlamına gelir. Bekar olan birey bu rüyayı görürse; mutlu olunacak olan gönül ilişkisi, kısa zamanda evlenmek ve aşk şeklinde yorumlanır. Bu rüyanın güzel bir gelecek ifade ettiği söylenebilir.

Rüyada Tavuk Yakalamak

Rüyada tavuk yakalamanın anlamı; bireyin yılmayarak kısmetinin peşinden gitmesi şeklindedir. Hiçbir zorluğun bireyi yıldırmadığı gibi daha fazla hırslandırması şeklinde yorumlanır. Etrafından, arkadaşlarından, yakınlarından destek görmese bile hayallerinin peşinden gidip, başarıya ulaşacaktır. Rüyayı gören kişinin kısmetinin açılmasıyla beraber maddi durumunun da düzeleceğine, yakın zamanda araba ya da ev alacağına, parasının ve malının değerini bilip ona göre hareket edeceğinin habercisi olarak tanımlanabilir. Rüya sahibi refaha erecektir.