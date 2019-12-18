Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz tavşan görmenin tabiri

Rüyada tavşan görmek, hayatta başarı elde etmek anlamına gelir. Bu bir sınav, ticari anlaşma, iş görüşmesinin olumlu sonuçlanması şeklinde olabilir. Rüyada tavşan görmek, aynı zamanda alımlı güzel bir kadına ve yakışıklı, düzgün bir kısmete işaret eder. Rüyada tavşan görmenin hikmeti üzerine eski alimler, hayırlı olan işlerin er geç geleceği vurgusunu yapmışlardır.



Rüyada tavşan gören kimse, kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilir, çok iyi derecede kazançlar elde edebilir. Tavşan gören kişi aynı zamanda hilekar olan insanlardan uzak olur. Kısmeti, çok düzgün, insani duyguları gelişmiş olur. Edineceği kazanç, onun için en helal olanıdır.



Rüyada Beyaz Tavşan Görmek



Rüya tabiri yapmış olan eski Müslümanlar, rüyada beyaz tavşanın, çok naif bir kadına işaret eder demişlerdir. Daha sonraları beyaz tavşan, gelinlik yani evlilik olarak değerlendirilmiştir. Kadın için çok dengeli bir kısmet anlamına gelen beyaz tavşan, erkek için alımlı ve güzel kadın manasındadır. Rüyasında beyaz tavşan gören kişi uzun olmayan süreler sonrasında evlenebilir. Çocukları çok güzel olurlar. Ten renkleri genellikle beyaz olur.



Rüyada Tavşan Yavrusu Görmek



Rüyada görülen tavşan yavrusu, ihsan anlamına gelir. Kişinin elinin açık olması, insanlara yardım etmeyi sevmesi manasına gelir. Rüya alimleri rüyada yavru tavşanın kişinin insanların masum yönlerini keşfetmesi anlamına geldiğini düşünürler. Rüyasında yavru tavşan gören kimse, çok güzel haberler alarak, en iyi keyfe ulaşırlar. Rüyada yavru tavşan görenler için ayrıca tabire göre kısa zaman diliminde çok mübarek bir kişiyle tanışma vardır. Tavşan yavrusunu rüyasında sevenleri ise çok olumlu ve güzel sürpriz bekler.



Rüyada Tavşan Yakalamak



Rüyada tavşan yakalamaya çalışmak ya da tavşan yakalamak, ihtişamlı bir anlaşmaya delalet eder. Rüyayı gören kişinin hangi konuyla ilgileniyorsa o durumda bir anlaşmaya gideceği rivayet edilir. Ancak diğer kısım alimler, rüyada tavşan görmenin bir uyarı olduğunu belirtirler. Masum bir kişiye zarar vermiş veya vermek üzere olunduğunda, bu rüyanın görüldüğü rivayet edilir. Rüyada tavşan yakalayıp, beslediğini görmek evinin bereketli olacağına işaret eder.



Rüyada Tavşan Olduğunu Görmek



Rüyada tavşan olduğunu görmek, ürkülen bir durumdan çıkılabileceğine yorumlanır. Rüyasında bir tavşana dönüştüğünü gören kimseler, beklemedikleri bir yola bilmeden girebilirler. Bu yol hem tehlikeli hem de faydalı olabilir.



Yol tehlikeli olursa bile rüya sahibi buradan rahatlıkla sıyrılacak ve rahat bir nefes alacaktır. Rüyada tavşana dönüştüğünü gören kimsenin, etrafıyla iyi geçindiği tabir edilir. Rüyada tavşan olduğunu görmekle ilgili bilgiler sınırlı olduğundan sadece bunları söyleyebiliriz.



Rüyada Tavşan Eti Yemek



Rüyada tavşan eti yemek, akla ziyan bir sorunla karşılaşılacağına işaret eder. Kişinin kendini buradan kurtarması çok zor olacaktır. Hatta bu sorun rüya sahibinin bir ömür problemine dönüşebilir. Tavşan eti yediğini gören kişinin rüyadan sonra sadaka vermesi alimlerce belirtilmiştir. Rüyada tavşan eti yediğini görüp lezzet aldığını görenler ise tez zamanda unutamayacakları bir dostla karşılaşabilirler.



Rüyada Tavşan Öldürmek



Rüyada tavşan öldürmenin mahiyeti, başı boşluktur. Bu rüyayı gören kimsenin genellikle hayatında çeşitli sorunlar vardır. Kişi bu sorunlarıyla devamlı uğraşmak zorunda kalır. Bunlar maddi ve manevi sıkıntılar şeklinde görülür. Rüyada tavşan öldürmenin diğer fazileti hikmeti ise akıllara durgunluk verecek bir hata yapılmasına işaret eder. Rüya sahibi bu hatayı neden yaptığını daha sonra derin derin düşünecek.