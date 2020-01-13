Rüyada tabut görmek ne anlama gelir? Rüyada taşımak tabiri

Rüyada tabut görmek farklı anlamlara sahip olabilir ve değişik biçimlerde yorumlanabilir. Rüyada tabut taşımak, rüyada tabutun içinde olmak, rüyada tabut satın almak, birbirinden farklı yorumlanacak tabirlerdir.

Rüyada Tabut Görmek

Öncelikle rüyada tabut görmenin mülk anlamına geldiğini söylemek mümkündür. Eğer kişi rüyasında tabut görüyorsa ve yaşam içerisinde bir kaybı varsa bu kaybı telafi edileceği anlamına gelir. Ayrıca içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmak için de yorumlanabilir. Eğer rüyada tabut içinde kişi kendini görüyorsa bu durum devlet ve saltanat şeklinde anlaşılabilmektedir.

Rüyada Tabut Taşımak

Kişinin rüyada tabut taşıdığını görmesi mal ve servete işarettir. Rüyada doğrudan kendisinin tabut üzerinde olduğunu görmesi çok fazla mala dalalet anlamı taşır. Devlet ve saltanat olarak yorumlanabilecek rüyada tabut taşımak buna paralel olarak fazla mal, mülk ve servete işaret eder. Rüyada birileri tarafından bir tabutun üzerine konulduğunu görmek birtakım insanların kendisini omuzladığını ve taşıdığını gösterir. Rüyada öldüğünü görmek ve bazı kişiler tarafından tabuta konarak kabristana götürüldüğü fakat defnedilmediği görülmesi kişinin yücelmesine ve iyi bir mevki anlamına gelir.

Rüyada Tabutun İçinde Olmak

Kişinin kendisini rüyada tabutun içinde görmesi zafere, kaybolanın bulunması ve murada ermeye işaret olarak yorumlanır. Ayrıca bir iş üzerinden kar edilmesi, güzel huy ve ilme de delalet etmektedir.

Rüyada Tabut Satın Almak

Rüyada tabut satın aldığını görmek iyiye işarettir. Rüyada bir tabut satın almak, kendisine bağışlanmak ya da evde olduğunu görmek mal ve mülk üzerinden yoruma tabi tutulur. Bir başka rivayete göre ticareti arttırdığı söylenir. Aynı zamanda tapudan delik deşik ve paramparça olduğunu görmek, kadının kendisine yararı olmadığını, alakasız ve huysuz olduğuna işaret eder.

Rüyada Yeni Tabut Görmek

Rüyada yeni tabut görmek şan üzerinden yorumlanır. Rüyasında kendisi için tabut aldığını gören kişiler bir yere memur olarak atanır. Mal ve mülk ile ticaret artış gösterir, eğer kişi zengin ise parası daha da çoğalır. Eğer kişi fakir ise bolluğa ve yükselmeye işaret eder. Ayrıca aile içi mutluluk ve küslüklerin yok olduğu anlamı da taşımaktadır.

Rüyada Tabutta Cenaze Görmek

Eğer bir kişi rüyada tabut yüklendiğini görüyorsa bu devlet ve saltanata işaret eder. Bu da mal ve servete kişinin tabii olduğunu gösterir. Rüyada tabutta cenaze görmek yaşamında olumlu vesilelerin hayatına müdahale edeceğini gösterir. Özellikle mal ve mülk ile para ilk yorumlardan biridir. Devlet ve saltanat ile şahlanan bu rüya, aynı zamanda güzel ahlaka ve yapılan iş üzerinde kar etmeye yorumlanır. Rüyada kişinin kendisine tabut verildiğini görmek iyi ahlaka sahip güvenilir insanlarla tanışacağı anlamına gelir. Özellikle pek yakında istenen zafere ve murada erişileceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Boş Tabut Görmek

Rüyasında teneşire konulduğunu gören kişinin mal ve mülk ile parası artar. Eliyle teneşir gerçekleştirdiğini gören kişi ise halka yardım edecektir. Ancak rüyada teneşir kırıldığını görmek hayra delalet etmez. Diğer yandan rüyada boş tabut iyilik ve bolluğa işarettir. Yakın zamanda istenilene kavuşmak ve maddi olarak yukarı çıkacak anlamı taşır. Genel itibariyle rüyada farklı şekillerde tabut görmek, satın almak ya da tabut içinde kişinin kendisini görmesi ortak olarak iyi durumlara işaret eder. Tabut hangi biçimde kişinin rüyasında giriyorsa olumlu yönde yorumlara tabii olur.