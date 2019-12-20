Rüyada süt içmek ne anlama gelir? Rüyada süt görmek tabiri

Rüyanızda erkek ya da kadın olun fark etmez göğsünüzden süt gelmesi maddi anlamda birikim yapacağınıza işarettir. Uykunuzda sütle ilgili farklı rüyalar görebilirsiniz. Her birinin farklı yorumları ve anlamları vardır. Süt, İslam fıtratıdır. Bolluk ve bereketi işaret eder. Rüyanızda göreceğiniz süt, zorluk çekmeden, kolayca mal edeceğinize delalet eder.

Rüyada Süt Görmek

Rüyanızda süt gördüyseniz, şanslı bir döneme girdiğinizin işaretidir. Zahmete girmeden, çalışmadan ve kolay yoldan mal sahibi olacağınız şeklinde yorumlanır.

Rüyanızda bardakta süt gördüyseniz, sabırlı ve azimli bir şekilde makam sahibi olmak için ilerleyeceğinize yorulur. Hayırlı kişilerle tanışacağınıza, yeni bir iş kuracağınıza ve toplumca tanınan biri olacağınız şeklinde yorumlanır.

Taze süt görmek, yapacağınız tüm işlerin karşılığını fazlasıyla alacaksınız demektir. Kazanacağınız mal bereketli ve bol olacaktır. Manevi anlamda da sıkıntılarınızdan kurtulacağınız şeklinde yorumlanır. Fakat rüyanızda ekşi süt gördüyseniz, yanlış yollara sapacağınız ve yanlış kişilerle birlikte olacağınız şeklinde yorumlanır. Süt bozulmuşsa haram mala işarettir. Kazançtan ziyade daha çok zarar edeceğinize delalettir.

Rüyanızda sütün döküldüğünü gördüyseniz, sıkıntılı günler yaşayacağınızın işaretidir. Ocakta sütün taştığını gördüyseniz, evinize bolluk ve bereket yağacağı, işlerinizin açılacağı, sizi sıkıntıya düşüren durumların ortadan kalkacağı şeklinde yorumlanır.

Tencerede süt görmek, şanslı bir döneme girdiğinizin habercisidir. Bu dönemde hem maddi hem de manevi kazançlar elde edeceksiniz.

Rüyada Süt İçmek

Genellikle rüyada süt içmek hayra yorulur. Helal yoldan para veya mal kazanacağınıza yorulur. Manevi olarak da mutluluğun, başarının, sağlıklı yaşamın ve kısmetin habercisidir.

Rüyanızda insan sütü içtiğinizi gördüyseniz, pek hayra yorulmaz. Cezaevine düşeceğinize delalettir. İnsan sütünü içmeyip, emdiğinizi gördüyseniz, darlığa ve zor duruma düşeceksiniz demektir.

Rüyanızda deve sütü içtiğinizi görürseniz, evleneceğinize işarettir. Evli olduğunuz halde bu rüyayı gördüyseniz erkek bir evlat sahibi olacağınız şeklinde yorumlanır.

Rüyada Göğsünden Süt Gelmesi

Maddi ve manevi anlamda ferahlık, zenginlik ve mutluluğa işarettir. Güzel ve rahat bir yaşam süreceğinizin işaretidir. Bazı rüya yorumcularına göre de aile hayatında daima huzur bulacağınız şeklinde yorumlanır.

Göğsünüzden süt gelmesinin bir diğer yorumu da Allah’ın size hayırlı evlatlar vereceğidir. Erkek olarak göğsünüzden süt geldiğini görürseniz, varlıklı bir aileye damat, kadınsanız, gelin olarak gideceğiniz şeklinde yorumlanır. Rüyanızda başka birinin göğsünden süt geldiğini gördüyseniz, sizden büyük hayırlı bir kişinin himayesi altına gireceğiniz şeklinde yorumlanır. Hayırlı kişilerle tanışıp, güzel işler yapacaksınız demektir.

Rüyanızda göğsünüzden gelen sütü emzirdiğinizi gördüyseniz mutlu olacağınıza ve büyük paraya kavuşacağınıza delalettir. Evliyseniz, mirasa konacağınız ve aynı zamanda iş kuracağınız demektir. Bebek sahibi olmak niyeti taşıyorken bu rüyayı görürseniz, çocuk sahibi olacağınıza işarettir.

Rüyanızda göğsünüzden süt fışkırdığını gördüyseniz, geçim sıkıntısı yaşamayacağınız ve sürekli rahat bir yaşam süreceksiniz demektir.

Rüyada Göğsünden Süt Akmak

Rüyanızda göğsünüzden sütün sızdığını gördüyseniz, sıkıntılarınızın biteceğine işarettir. İstekleriniz gerçekleşecek ve kazanç elde etmeye başlayacaksınız. Erkek olarak bu rüyayı gördüyseniz, bir yanlıştan döneceğiniz şeklinde yorulur.

Rüyada Göğsünden Gelen Sütü Sağmak

Rüyanızda göğsünüzden gelen sütü sağdığınızı gördüyseniz hem birikim yapacaksınız hem de sevap işleyeceksiniz. Kimseye muhtaç olmayacağınız ve kendi ayaklarınızın üzerinde duracağınız şeklinde yorumlanır.

Rüyada Süt Satmak

Rüyanızda süt sattığınızı gördüyseniz, aile bireylerine haksızlık yaptığınıza işarettir. Bunu bir ilahi ikaz olarak görüp, davranışlarınızı sorgulayabilirsiniz. Fakat rüyanızda süt satın aldığınızı gördüyseniz, ailenizden gerekli terbiyeyi ve gördüğünüzün işaretidir. Güzel ahlaklı ve çevresi tarafından sevilen biri olduğunuzun işaretidir.

Rüyada Süt Kaynatmak

Zararlı alışkanlıklarınızdan kurtulacağınızın işaretidir. Farklı bir yorumu da yeni bir yuva kuracağınız şeklindedir.