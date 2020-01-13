Rüyada sevdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada eski sevdiğini görmenin tabiri

Rüyasında sevdiğini gören kişi çoğunlukla hayırlı bir işe adım atar. Rüyanın görülme şekline göre bu rüya bazen de olumsuz olarak tabir edilebilir. Yani rüyayı doğru şekilde tabir edebilmek için rüyada sevgiliyi nasıl gördüğünüz çok önemlidir.

Rüyada Sevdiğini Görmek

Rüyada sevdiğini gören kişi için rüya tabiri yapılacaksa öncelikle rüya sahibinin bekar ya da evli olmasına dikkat etmek gerekir. Çünkü rüyanın yorumu kişinin evli ya da bekar olmasına göre değişir. Bu rüyayı gören kişi eğer bekar ise oldukça mutlu bir birlikteliğe delalet eder. Yani rüyasında sevdiğini gören kişi bekar bir kişiyse hayırlı bir evlilik yapacağına, mutlu tesadüflerle karşılaşacağına yorumlanır. Rüyayı gören kişi eğer evli ise aile içerisinde gerçekleşecek mutsuz bir olaya yorumlanır.

Rüyada Eski Sevdiğini Görmek

Rüyada eski sevgiliyi görmek genellikle geçmişe ait konuların gün yüzüne çıkacağına delalet eder. Pek çok rüya alimi bu rüyayı gören kişiye göre yorumlamıştır. Rüyayı gören kişi eğer bekarsa, geçmişe ait üzücü bir olayla karşılaşmasına yorumlanır. Bazı rüya alimleri de rüyada eski sevgiliyi görmeyi eski bir borca ve alacağa yorumlar. Kişinin uzun zamandır ödemediği borcunun kendisine daha fazla zarar vermesine yorumlanır. Rüyayı gören kişi evliyse kişinin ailesinde bir sorunun ortaya çıkmasına yorumlanır.

Rüyada Sevgiliyi Başka Birisiyle Görmek

Rüyada sevdiğini başkasıyla görmek, rüya alimleri tarafından iki farklı şekilde yorumlanır. Eğer rüyayı gören kişi bir kadınsa sevdiği kişinin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu gösterir. Rüyayı gören kişi bir erkekse kişinin sadık olduğunu gösterir. Özellikle rüyayı gören kişi bu rüya ile sevdiğine sadık olması gerektiği yorumlanır. Genellikle rüya sadakat ve güven şeklinde yorumlanır.

Rüyayı gören kişi evli ve eski bir sevdiğini görüyorsa bu rüya evliliğe farklı kişilerin karışacağına delalet eder. Yani evliliğin 3. kişiler tarafından zarar görmesi olarak yorumlanır.

Rüyada Sevdiğin Kızı Görmek

Rüyasında sevdiği kızı gören kişinin bu rüya ile beraber kısa zamanda maddi bolluğa ulaşacağına delalet eder. Ayrıca bu rüya bir birlikteliği olan kişiler için kısa zamanda hayırlı bir evlilik olarak da yorumlanır. Bir erkeğin bu rüyayı görmesi çoğu rüya alimi tarafından da olumlu bir rüya olarak yorumlanır. Kişinin ferahlığa ermesi, kısa zamanda istediği mutluluğa erişmesi olarak tabir edilir.

Rüyada Sevdiği Erkeği Görmek

Rüyasında sevdiği erkeği gören kişi genellikle iş hayatıyla ilgili sorunları yok edeceğine delalet eder. Bu rüya çoğu kadın için büyük başarılar ve kazançlar olarak yorumlanır. Kişinin bir anda iiş hayatında başarı elde etmesi, bir ikramiye kazanması ve dava gibi bir sorundan galip çıkması olarak tabir edilir. Ayrıca bu rüya, rüya sahibine kısa zamanda gelecek bir maddi kazancı da göstermektedir.

Rüyada Sevdiğini Evlenirken Görmek

Rüyasında sevdiğini bir başkası ile evlenirken görmek, ilişkide kötü bir dönemin geleceğine delalet eder. Aslında bu rüya, rüya alimleri tarafından rüyanın görülme şekline göre farklı olarak yorumlanır. Yani rüyasında sevdiğini bir gelinlikle gören kişinin kısa dönemde güzel günlere erişeceğine yorumlanır. Fakat sevdiğini bir başkasıyla evlenirken görüyorsa bu rüya pek de olumlu olarak değerlendirilmez. Özellikle rüyayı gören kimsenin sevdiği tarafından üzüleceğine ve mutsuz haberler alacağına yorumlanır.

Rüyada Sevdiğinle Kavga Etmek

Rüyada sevgiliyle kavga etmek aslında tam tersi bir olaya delalet eder. Yani rüya her ne kadar üzücü gibi görünse de mutlu haberler almaya yorumlanır. Çoğu zaman kişinin evliliğine ve mutlu bir birlikteliğine delalet eder.