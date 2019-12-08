Rüyada namaz kılmak ne anlama geliyor? Rüyada camide namaz kıldığını görmenin anlamı

Rüyada namaz kıldığını görmek, çok önemli bir hayrın habercisidir. İnsanın doğru yolda olmak istediğini, doğru yoldan asla ayrılmak istemediğini tabir eder. Rüyada namaz kılmanın faziletleri oldukça fazladır.



Ev içerisinde huzurun artacağına işaret eder. Bereket ve bolluk içerisinde olunacağını gösterir. Allah'ın hayırlı kıldığı işlerden nasip alınacağına delalet eder. Haramdan uzak durulacağını gösterir.



Rüyada Camide Namaz Kılmak



Camide namaz kıldığını görmenin manası çok derin anlatılmıştır. İslam alimleri hayırlı olan namazın camide kılınmasının, rüya sahibi için iyi şeylere delil olduğunu belirtiler. Allah'ın rüya sahibinden memnun olduğunu gösterir.



Ancak rüya sahibinin görevlerinin bilincinde olması gerekir. Çünkü rüyasında namaz kıldığını gören kimselerle şeytan çok uğraşır. Cami içinde namaz kılmanın fazileti, ihsan, ilim ve bilgi edinmek üzerinedir. Bunun görenin ilim insanı olabileceği üzerine yorumlar getirilmiştir.



Rüyada Evde Namaz Kılmak



Rüyada kendi evinde namaz kıldığını gören kimsenin, hayır işlerinde öncülük edeceğine tabir olunur. İslam alimlerine göre namaz rüyada hangi evde kılınırsa, orası bereketlenir, huzur dolu olur. Cemaatle birlikte evde namaz kılmak, hayır üzerine yorulabilir. Rüya sahibinin evinin içerisinde rehber olabileceği üzerine durulur. Evindeki kimselere de namaz kılmanın faziletlerinden bahsetmesi gerektiğini ifade eder.



Rüyada Başkasının Namaz Kıldığını Görmek



Rüyada başkasının namaz kıldığının görülmesi, beşeri arzularına yenik düşüldüğüne delalet eder. Kişinin kendi nefsine söz geçiremediğine, huzur aradığına işaret eder. Başkasının namaza durduğunu görmek, iyi bir yola girilmek istendiği şeklinde yorumlanır. İslam alimleri, bu rüyadan nasip olan kimsenin, hemen temizlenmesi ve namazına başlaması gerektiğini ifade ederler.



Rüyada Namaz Kılan Kadın Görmek



Rüyada namaz kılan bir kadını görmek, sakin, vakur ve dindar bir kadının kader olunacağına delildir. Kişinin çok ağır başlı, temiz, namuslu kadınla tanışacağını ifade eder. Rüyada namaz kılan bir erkek görmek, hayallerin sonunda istenilen noktaya erişeceğine işaret eder. Bu hayallerin hayırlı olduğunu, kişinin helal yoldan kazanç elde edeceğinin işaretidir.



Rüyada Sabah Namazı Kılmak



Sabah namazı, İslam dininde en hayırlı vakit namazıdır. Dolayısıyla rüyasında sabah namazı kıldığını gören kimsenin, zorlukların kolaya çevrileceğine işarettir. Rüya sahibinin zorlanmadan güzel şeylere rast geleceği üzerinde durulmuştur. Rüyada yatsı namazı kılmanın fazileti, çok değerli manalara sahiptir. Kişinin rahat uyuyacağına, hayatında psikolojik sorunları yaşamayacağına delil olur. Yatsı namazını kıldığını gören kimsenin, zekat miktarlarını artması söylenmiştir.



Rüyada İmam Olup Namaz Kılmak



Rüyada imam olduğunu ve namaz kıldığını görmek, bazı insanların hayatlarına olumlu anlamda dokunmak anlamına gelir. Rüya içerisinde cemaatle birlikte namaz kılmaz, fazileti oldukça yüksek olan güzelliklere işaret eder.



Cemaate namaz kıldırmak, manevi anlamda kişinin istekli bir yapıda olduğunu, insanların doğru yola gelebilmesi için çalışacağına işaret eder. Rüya sahibi namazı rüyasında gördüğü ve uyandığı gibi iki rekat şükür namazı kılması, alimlerce dile getirilmiştir.



Rüyada Namaz Kılanları Engellemek



Rüyada bir kişinin ya da birilerinin namaz kılmasını engellediğini görmek, şerrin ortasına düşüleceği manasına gelir. Bunu gören kimsenin tez zamanda en az 30 yoksul aileye yardım etmesi tavsiye edilmiştir. Rüyada namaz kılan kişilere zarar vermemek, musibetin eşiğinde olduğuna delalet getirir. Rüya sahibinin hiç beklemeden zekatı varsa vermesi, sadakasını çoğaltması gereklidir. Ayrıca rüyayı gören kimsenin devamlı şükür etmesi icap eder