Rüyada kuş görmek ne anlama gelir? Rüyada kuş yakalamak tabiri

Rüyada kuş görmenin yorumu, görülen kuşun türü ve büyüklüğüne göre değişir. Büyük bir kuş görmek makam, ihtişam ve zenginliğe delalet ederken, sevimsiz bir kuş kedere, üzüntüye veya kötü olaylara işaret edebilir.

Rüyada Kuş Görmek

Rüyada kuş görmek tabirciler tarafından çok farklı yorumlanmaz. Ama kuşun türünün bilinip bilinmemesi, sevimli olup olmaması veya bazı faziletlerine delalet eder. Rüyada türü tam anlaşılamayan, bilinmeyen bir kuş görmek, ev içerisinde bir hastalığa veya vefata işaret eder.

Rüyada büyük bir kuş görmek, zengin olmaya, mal mülk edinmeyi ifade eder. Genel manada rüyada kuş görmenin karşılığı, ölüm, para, huzursuzluk, neşeye işaret eder. Rüyada görülen kuşun çeşidi ve türü, rüyanın daha farklı yorumlanmasını sağlar.

Rüyada Kuş Yakalamak

Rüyada kuş yakalamak, birine bilmeden zarar vermiş olmak manasına gelir. Kişi, rüyasında kuş yakaladığını görürse, istemediği şekilde birine zarar verme manasına gelir. Kuşun yakalanması demek özgürlüklerin kısıtlanması anlamı taşıdığı için rüya sahibinin pek hayrına yorumlanmaz.

Rüyada kuş yakaladığını görüp sevinmek, yapılan hatadan ders çıkarılacağına hikmet eder. Kişinin yaptığı hatanın farkına varacağına, vicdanının sesini dinleyerek bundan döneceğine hikmet edilir. Rüyada yakalanan kuş büyükse, büyük bir zenginliğin rüya sahibini beklediği tabir edilir.

Rüyada Beyaz Kuş Görmek

Rüya tabircileri rüyada görülen beyaz kuşun, temizliğe ve saflığa işaret olduğunu belirtirler. Rüyayı gören kişinin temiz işler yapacağına, helal rızkını kazanacağına delalet edildiği söylenir. Rüyada beyaz kuş görmenin manası, bununla beraber evliliktir. Çok istenen bir evlilik varsa bunun gerçekleşeceğine hikmet edilir. Rüyada beyaz kuşun görülmesi, sevilen bir kişiye tez zaman kavuşulacağı üzerine yorumlar yapılmıştır.

Rüyada Büyük Kuş Görmek

Rüyada büyük kuşun görülmesi, mal varlığına, birliğine işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin serveti varsa buna servet katacağına, fakirse fakirlikten kurtulacağına işarettir. Rüyada görülen büyük kuş, insanın hayatının değişeceğine işaret eder. Büyük kuşu görüp onu kaçırmak ise işi yalancılık olan kişilerle hoş sohbet olunacağına, sonunda bundan zarar görüleceğine hikmet edilir. Rüyasında büyük kuş görenlerin mutlaka sadakalarını artırmaları gereklidir.

Rüyada Hasta Kuş Görmek

Rüyada görülen hasta kuş, yardıma ihtiyacı olan bir kişiye işaret eder. Alimler bu kişinin rüya sahibinin yardımına ihtiyaç duyduğunu, bu yüzden hasta kuşun rüyaya girdiğine halel getirirler. Rüya tabircileri rüyada görülen hasta kuşun, sıkıntılara yol açmayacağına ama sıkıntılı olan kişilere de işaret ettiğine delalet ettiğini söylerler.

Rüyasında hasta bir kuş gören kimsenin, etrafına iyice bakmasına, maddi, manevi, hastalık şeklinde yardıma ihtiyacı olan kimseleri bilmesi gerekir. Bu kişiye yardım alınması ise çok büyük sevaplarla karşılık bulur.

Rüyada Kuş Gagası Görmek

Rüyada bir kuşun gagası görülürse, rüyanın sahibinin et geç şöhret olacağına işaret eder. Tüm insanlar tarafından tanınan bir kişi olmasına işarettir. Rüyada kuş gagası görmek aynı zamanda rüya sahibinin ömrünün uzun ve hoş olacağına da hikmet eder. Kuşun gagasının bir şeylere çarptığını görmek, etraftaki insanlardan zarar manasına gelir. Sinsi insanlara bu durumda dikkat edilmelidir. Rüyada kuş gagası görmek, iyi huylu insanlarla arkadaşlıktan kaçınıldığı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Kuş Kakası Görmek

Eski rüya tabircileri rüyada kuş kakası görmenin huzurlu bir yaşantıya işaret ettiğini söylemişlerdir. Aynı zamanda kişinin rızkının bollaşacağı, çok samimi dostluklar kuracağına da işaret ederler. Rüyada kuş kakasını temizlediğini görmek ise kısa süreli bir durgunluğa, yorgunluğa, hastalığa tabir edilir. Ancak bunun kısa süreli olacağı üzerinde durulmuştur. Kişinin sağlığına mutlaka bu rüyadan sonra dikkat etmesi, çevresindekilere yardım etmeye duyarlı olması gerektiği vurgulanmıştır.