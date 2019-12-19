Rüyada koyun görmek ne anlama gelir? Rüyada koyun sürüsü görmenin anlamı

Rüyada koyun görmenin çok farklı anlamları vardır. Rüyanın görülme şekillerine göre tabiri değişir. Rüyada koyun görmek, yüksek kazançlara, hayırlı evlatlara, aile içerisindeki birlikteliğin artmasına rivayet edilmiştir. Rüyada koyun sürüsü görmenin fazileti ise güç ve inanç kazanmaktır.

Rüyada Koyun Görmek

Rüyada koyun görmenin anlamı birden fazladır. Bazı alimler rüyada koyun görmenin servet kazanılacağı, aile huzurunu artacağına işaret ettiğini söylerler. Bazı rüya tabircileri ile rüyada koyun görmenin sadece maneviyatla ilişkilendirilmesi gerektiğini söylerler.

Bu kısım tabircilere göre koyun ne şekilde görülürse görülsün, maddi kazanca, iş edinmeye değil, manevi duyguların güçlenmesine işarettir. Bunu demelerinin sebep olarak, koyunların kendi aralarındaki bağların kuvvetine dayandırırlar.

Rüyada Koyun Sürüsü Görmek

Koyunlar hayvan olarak sürekli sürü şeklinde hareket ederler. Sürü olarak hareket etmelerinin nedeni aralarındaki kuvvetli bağdır. Nereye giderlerse gitsinler, beraber giderler. Dolayısıyla rüyada koyun görmenin birlikte hareket edilmesi gerektiği anlamını çıkarırlar.

Kişi sürekli tek başına hareket ediyorsa bunu bırakmalı, önce aile bireylerinden fikir almalıdır. İslam alimleri tek başına hareket etmenin güzel fakat zararlarının olabileceğini ifade ederler. Rüyasında koyun sürüsü gören kimsenin aile ilişkilerinde güçlenme olacağı şeklinde bir takım yorumlar da yapılmaktadır.

Rüyada Koyun Kesmek

Rüyada koyun kesmek, hayırlı bir iş manasına gelir. Rüyada kendisinin koyun kestiğini görmek tez zamanda zekat veya sadaka verilmesi gerektiğine işaret eder. Çünkü koyun, İslam dininde helal kılınan bir kurbandır. Rüya tabircileri koyunun rüyada hatırlatıcı görevi gördüğünü bildirirler. Özellikle rüyasında koyunu kestiğini gören kimsenin, daha önce söylediği adakları hatırlaması ve yerine getirmesi tavsiye edilir. Rüyada koyun kesip, sadaka veya zekat vermemek kötü birkaç olayın yaşanabileceğine işaret eder.

Rüyada Koyun Otlatmak

Rüyada koyun otlattığını gören kimsenin tez zamanda amir ve yönetici sıfatlarına geleceğine işarettir. Bir diğer anlamıyla koyun otlattığını gören kimse, yaptığı işlerde her daim öncü olacak, yaptığı işte rütbe varsa kolayca üstlere kadar gidebilecektir.

Rüyada koyun otlatmak, aynı zamanda alimlerin yorumuna göre hazine bulmaya, hayırlı bir kazanç elde etmeye işaret eder. Fakat bazı alimler bulunacak hazinenin maddi değerinin olmayacağını, manevi anlamda kişiyi pişireceğini söylerler. Rüyada koyun otlatma genel anlamda hayırlı işlerin yapılacağına delalet etmektedir.

Rüyada Koyun Sağmak

Rüyada koyun sağdığını gören bir kimse bereketli bir kazanç elde edebilecektir. Yaptığı işlerde herkesten daha çok nimet toplayacaktır. Rüyada koyun sağmak bir yandan güzel işlerin yapılacağına, bir yandan belirsiz kazançların elde edileceğine işaret eder.

Belirsizlikten kasıt nereden geldiği belli olmayan değil, beklenmedik şekilde olan kazançtır. Alimler kişinin elde edeceği kazancın mutlaka zekatının çıkarılması gerektiğini söylerler. Çıkaracağına söz verip çıkarmayanlar ise perişan hallerde sürünürler.

Rüyada Koyun Kovalamak

Rüyada koyun kovalamak, kişinin ruh halinin iyi olmadığına işaret eder. Rüya tabiri yapanlar, rüyada koyun kovalamanın günaha, hataya işaret edebileceğini söylerler. Rüya sahibinin bu günahtan veya hatadan dolayı ağır bedeller ödeyeceği üzerinde birkaç rivayetin olduğu söylenir. İslam alimleri rüyada koyun kovalamanın ayağa gelen fırsatların tepileceğine işaret ettiğini dile getirirler. Rüya sahibinin dikkat etmesi gerektiğini ve namazlarını eksik etmemesini ifade ederler.

Rüyada Koyun Okşamak

Mutluluk, güzellik ve huzur manasına gelir. Rüyada koyun sevmek, dünyada çok güzel bir çocuk sahibi olunacağına işaret eder. Alimler burada güzelden kastın 'hayırlı' olmasının anlaşılması gerektiğini bildirirler.

Rüyada koyun okşamak zamanla her şeyin hayırla sonuçlanacağına kişinin sebat etmeye devam etmesi gerektiği üzerinde yorulur. Rüyada koyun okşamak, sevgi ve saygı kazanılacağını, samimiyetle her şeyin yapılacağına delil getirir.