Rüyada Kertenkele Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kertenkele görmenin daha çok sağlık sorunları üzerinden bazı problemler yaşanacağına yorumlanır. Aynı zamanda gerçek yaşamda dedikodu yapan, fesat ve art niyetli kimselerin çevrenizde olacağını anlatır.

Rüyada Kertenkele Görmek

Rüyada kertenkele görmek arabozucu bir düşünce yapısına sahip adamın varlığına ve onunla tanışılacağına işaret eder. Tabi kertenkele görmek değişik şekillerde yorumlanabilmektedir. Nitekim rüyada kertenkele görmek bazen bireyi kuşkucu düşüncelere veya olaylara sevk edebilir.

Rüyada Kertenkele Öldürmek ve Etini Yemek

Rüyada kertenkele öldürmek ve kertenkelenin etini yemek değişik yorumlar üzerinden ele alınabilmektedir. Özellikle rüyayı gören kişinin etrafında fesat, art niyetli ve geçimsiz olan kişilerin varlığını anlatır.

Rüyada Kertenkele Isırdığını Görmek

Rüyada kertenkele ısırmak kişinin çevresinde dost ya da düşman olduğu anlaşılmayan insanları işaret eder. Aynı zamanda yeni insanlarla tanışmak ve bu kişilerin gizemli bir tavır içerisinde olacağına gösterir.

Olumlu Yönden Rüyada Kertenkele Görmek

Rüyada kertenkele görmek sadece olumsuz şekilde yorumlanmaz. Aynı zamanda kişinin yeni bir işe gireceğini ve bu iş üzerinde başarılı olacağını anlatır. Bol kazanç elde edileceği ve iyi bir gelir kazanılacağını gösterir. Rüya sahibinin hayatına yeni insanlar geleceği ve bu insanların iyi niyetli olacağına işaret eder. Özellikle uzun süreli ve güzel dostluklar kurulacağına anlamak mümkün.

Rüyada Büyük Kertenkele Görmek

Eğer rüyada büyük kertenkele görünüyorsa bu iki farklı biçimde yorumlanır. Birincisi rüya sahibinin işlerinin açılacağı ve güzel kazançlar elde edeceği üzerinden tabir edilir. Başka yorumlara göre ise kişinin mevki sahibi olabileceği ve yüksek bir makama çıkabileceğini anlatır.

Rüyada Renkli Kertenkele Görmek

Rüyada renkli kertenkele görmek olumsuzluk anlamı taşır. Alaca kertenkele gören kişilerin fakirleşeceği ve keyfini kaçacağını gösterir. Niyeti kötü olan insanlar tarafından zarar göreceğine delalet eder. Rüyada renkli kertenkele gören kişilerin gerçek yaşamda dikkat etmesine dair uyarılır.

Rüyada Kertenkele Saldırdığını Görmek

Rüya sahibi rüyasında kertenkelenin saldırısına uğrarsa, kıskanç ve kinci bir tavır içine gireceği, başkalarının arkasından konuşacağı anlamı taşır. Bu sebepten dolayı diğer insanlar tarafından sevilmeyeceğine işaret eder.

Rüyada Kertenkele ile Konuştuğunu Görmek

Rüyada kertenkele ile konuşmak gerçek yaşamda rüya sahibinin niyeti kötü olan bireylerle uzun vakitler geçirecek demektir. Her geçen gün kişinin daha fesat ve kötü niyetli olacağı, harama el süreceğine ve kötü işlere ulaşacağına delalet eder. Rüya bu tür durumlara karşı kişinin tedbir almasına ve dikkat etmesini gösterir.

Rüyada Evde Kertenkele Görmek

Rüyada evde kertenkele görmek kişinin yaşadığı sıkıntılardan kurtulacağına ve dertlerinin son bulacağını gösterir. Ayrıca sorunlar için zamanında çözüm bulunmaz ise ileriki dönemlerde daha büyük dertler ortaya çıkarabileceğini anlatır. Tabii başka bir rivayete göre sorunlar için aileden yardım alınacağı, böylece sorunları çözeceği ve kişinin içine huzur dolacağını gösterir.

Rüyada Yeşil ya da Gri Kertenkele Görmek

Rüyada yeşil kertenkele görmek kişinin bir düşüncesinden ötürü yanlış anlaşılacağını gösterir. İlk başta dışlanacağını fakat sonra aklanacağını ve özür dileneceğini anlatır. Gri kertenkele ise kişinin yanlış insanlara güveneceği ve bundan dolayı hayal kırıklığına uğradığını dile getirir.

Rüyada kertenkele görmek pek çok farklı yoruma açıktır. Hem olumlu hem de olumsuz şekilde yapılabilecek yorumlar, kertenkelenin ne şekilde rüyada göründüğüne dair değişkenlik gösterir.