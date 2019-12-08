Rüyada inek görmek ne anlama geliyor? Rüyada inek sürüsü görmenin anlamı

Rüyada inek görmenin, kadın ve erkek için faziletleri birbirinden farklıdır. Erkek için inek görmek, malının artması anlamına gelirken, kadın için bu yakında nikah masasına oturacağı lafzına gelir. İnek görmenin manası genel anlamda, refahın, huzurun, darlıktan çıkmanın ve kısmetin açılmasına işaret eder.



Rüyada İnek Sürüsü Görmek



Rüyada inek sürüsünü görmek, güce ulaşma arzusunun yakın zamanda gerçekleşeceğine işaret eder. Bazı rüya tabircileri rüyada çok sayıda görülen ineklerin, evlendikten sonra çok fazla çocuk sahibi olunacağına işaret eder. Kısmetin yakın zamanda açılacağına delalet eder.



Rüyada İneğine Memesini Sağmak



Rüyada ineğin memesini sağmak, yapacağınız bir işte kar edebileceğiniz manasına gelir. Hangi işle uğraşılırsa uğraşılsın, inek sağdığını görmek o işte kar edileceği ve bu karın tahmin edilemeyecek kadar çok olacağı manasına gelir. Rüyada ineklerin saldırdığını görmek, düşmanlarınızın size tuzak kurabileceği manasını taşır. Bazı tabirciler burada ineklerin zararsız olduğunu söyleyerek, dostlarınızın size sırtlarını döneceğini ifade ederler.



Rüyada İneğin Isırdığını Görmek



Rüyada ineğin sizi ısırdığını görürseniz, akrabalarınızdan biriyle sorunlar yaşayabileceğiniz manası taşır. Bazı kimseler rüyada ineğin ısırdığının görülmesinin, yakın zamanda bulunulan şehirden taşınılacağı manasının olacağını söylerler. Rüyada bir ineğin sizi kovaladığını görmek, işlerinizin bir kısmının ters gidebileceği manasına gelir. İneğin kovalaması bazı tabirciler için huzursuz ve sorunlu yaşam döneminin başlangıcına işaret eder.



Rüyada Boynuzlu Bir İnek Görmek



Rüyada gördüğünüz inek boynuzlu ise evli olduğunuz veya evleneceğiniz kadının sizlere itaat etmeyeceği, sürekli karşı çıkacağı manası taşır. İneğin boynuzlu olması rüya tabircileri tarafından olumsuz yorumlanır. İtaatsizlik, dışlanmışlık gibi anlamlar boynuzlu inek görmenin işaretlerinden bazılarıdır.



Rüyada İnek Kesmek



Rüyada inek kesmenin pek çok anlamı olabilir. Bunlardan bazıları, büyük başarılara nail olmak, fakirlikten zenginliğe adım atmak şeklinde yorumlanabilir. Rüyada bir inek kestiğini görmek, kısa zamanda dara düşüleceği manasına gelebilir. Ayrıca bir adak verilmiş ve bu yapılmamışsa, rüyada inek kesme görülebilir.



Rüyada İnek Sevmek



Rüyada bir ineği sevdiğinizi görürseniz, küs olduğunuz akrabanızın sizden özür dileyebileceği, onlarla barışmanız manasını taşır. Rüyada ineği okşayarak sevdiğini görmek, herhangi bir insanlar dost olmaya başlayabileceğiniz, yakın zamanda birileriyle ortaklık kurabileceğiniz anlamına gelir. Sevdiğiniz ineğin rengi siyah veya beyaz renklerde ise yakınlarınızdan birinden size takdirler geleceği fazileti doğar.



Rüyada İneğin Pisliğini Temizlemek



Alimlerin çoğunluğu rüyada inek pisliğinin dünya malına işaret ettiğini dile getirmiştir. İnek pisliğini görmek, dünya malından bir pay alınacağına işaret eder. Ancak bu payın ne kadar olacağı tam bilinmez. Rüyada ineğin pisliğini görmenin fazileti ise başkalarıyla paylaşılamayan malların dert olacağı veya bir durumdan dolayı harcanacağı manasına gelir. Alimler rüyada inek pisliğini hayra, pisliği temizlemenin ise şerre yorulacağını dile gelirler.



Rüyada İnek Eti Yediğini Görmek



Rüyada inek eti görmenin yorumu üçtür. Birincisi var olan malın kısa sürede biteceği, ikincisi bir ayrılığın yaşanacağı, üçüncüsü ise güce boyun eğileceği manaları şeklindedir. Ancak bir kısım alim bu duruma tamamen olumsuz yaklaşırken, bazıları herhangi bir sıkıntıya işaret etmediğini, rüyada et yediğini görmenin rızkı artıracağını ifade ederler.



Rüyada kendi ineğinin etini yediğini görmenin, işlenmiş bir günahın bedelinin yakında ödeneceği, sadaka verilmesi gerektiği manasına gelir. Sadaka verildikten sonra bu rüyayı gören kişinin günahının azalacağına delalet eder. Alimler bunu açık bir şekilde belirtirler.