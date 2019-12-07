Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah ve beyaz fare görmenin tabiri

Rüyada fare görmek, çok iyiye işaret değildir ve hayırlı yorumlanmaz. Rüya içerisinde görülen fare, sağlığı temsil eder. Bunun dışında maddi kayıp ve zararlar manasına gelir. Örnek olarak iş yaşamında başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları verilebilir. Rüyasında fare gören birey, ortada herhangi bir sorun yokken anlık hastalanabilir, yatağa düşebilir. Hane içerisinde dolaşan fare, kişinin maddi anlamda zarara uğrayacağına işaret etmektedir. Rüya içerisinde fare görmek, kötü huylu ve karakterli bir kadın anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra çokça fare görmek rızk şeklinde tabir edilmektedir.

Rüyada Evde Fare Görmek

Rüyada evde fare görmek, bireyin evinde bolluk bereket olacağına işaret eder. Bu rüyanın aynı şekilde bireyin o sene içerisinde bereketi ve ucuzluğu yakalayacağını temsil ettiği söylenebilir. Eğer birey rüyasında fareyi olduğu yerden çıkardığını görürse, rızkın ve bereketin azalacağına yorulur. Gündüz gözü ile yani gündüz uykusunda rüya görülürse, bu uzun ömür anlamına gelir. Fare eğer, ev içerisinde bir yeri kemirip, oyuk açarsa evde girecek olan hırsıza işarettir. Bir birey rüyasında fare yakalarsa veya farenin olduğunu görürse, yine kötü huylu bir kadın manasına gelir.

Rüya İçerisinde Siyah Fare Görmek

Rüyada siyah fare görmek; rüyayı gören bireyin, başka kişilerin yanında sığıntı olarak yaşamını geçirdiğine, herhangi işe giremediğine, insanlardan parayla karnını doyurabildiğine, insanları sömürüp yaşamında basamakları tırmanmaya çalıştığına, fakat bu vaziyetin kendisine hiç yarar sağlamayacağına, bu biçimde yaşamaktan vazgeçmesine ve kendi yaşamını emekleri ile kazanması şeklinde yorumlanır.

Rüya İçerisinde Siyah Fare Yakalamak

Rüyayı gören kişinin çevresinde malına çok ufak zararların verileceği bireylerin olduğuna, bu bireylerden fazla zarar görülmeyeceğine, bu bireylere bazen göz yumulması gerektiğine işaret etmektedir. Bunun sayesinde işlerin istediği gibi gideceğine, problemlerin çözülmesine ve daha iyi işlerin yapılacağına tabir edilmektedir.

Rüya İçerisinde Siyah Fare Yavrusu Görmek

Rüyayı gören bireyin, iş yaşamında gerçekleştirmek istediği bir şeyler adına kendisini yeterli görmediğinin habercisidir. Kişinin içinde bir eziklik hissetmesi, başaramamaktan ve kötü vaziyete düşmekten korktuğuna, bundan dolayı da adım atamadığına ve hayallerini gerçekleştirmeyeceğine rivayettir.

Rüya İçerisinde Siyah Fare Isırması

İş yaşamında sıkıntılı günleri yaşayan bireyin, ayağına gelen fırsatları bir bir kaçırdığına işaret etmektedir. Bu yüzden oldukça sıkıntılı vakitler geçireceğine, çabuk bir şekilde oturup problemin nereden kaynaklandığını, nasıl çözüme ulaşılması gerektiğini düşünmek ve harekete geçmek zorunda olunduğuna işarettir.

Rüya İçerisinde Beyaz Fare Görmek

Rüyada beyaz fare görmek; hayırlı şekilde kabul edilmez. Rüya sahibinin; sorunlu bir yaşam sürmesine ve gün yüzü görmemesine, hastalanmasına, çile çekmesine, üzülmesine rivayet edilmektedir. Rüyası içerisinde beyaz fare görmek, uğursuzluk şeklinde kabul edilir ve rüyayı gören bireyin korkulu, kötü günler yaşayacağı anlamına gelir. Kişi, hayatından hiçbir şeyi kolayca atamayacaktır.

Rüya İçerisinde Beyaz Fare Yakalamak

Rüyada beyaz fare yakaladığını gören birey, etrafındaki dost gibi görünen ancak aslında kendisine karşı pek samimi olmayan, onu kötüleyen, arkasından konuşan, sahip olduklarından ötürü onu çekemeyen kimselerin kendisine karşı hiç iyi niyeti olmadığını öğreneceğini ve buna karşın önlem alıp, onlardan gelecek olan olası tehlikeyi ve zararı baştan önleyeceği manasına gelir.

Rüya İçerisinde Beyaz Fare Isırması

Rüyada içerisinde beyaz fare ısırması; rüyayı gören kişinin gerçekleştirmek istediği planları önlemeye çalışan ve bu amaçla da devamlı peşinde olan bir bireyden oldukça büyük bir kötülüğün görüleceğine tabir edilmektedir.

Rüyada Beyaz Fare Beslemeyi Görmek

Rüyada beyaz fare beslediğini gören kişi, eğitim ve iş yaşamında yaşanan başarıların kimi bireyler tarafından değersiz olarak görüldüğüne ve bu bireylerin de bir karalama kampanyası başlattığına işaret edilmektedir.