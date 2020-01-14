Rüyada erik görmek ne anlama gelir? Rüyada yeşil erik toplamak ve yemek tabiri

Erik mevsiminde rüyada görülen erik ile mevsimi değilken rüyada görülen erik, farklı bir şekilde yorumlanmaktadır. Kimi zaman dünya malına verilen önem anlamına gelen erik rüyası, kimi zaman da sağlıklı bir yaşam anlamına gelmektedir. Meşgul bir zihnin ve araştırmacı kişiliğin işareti olan erik rüyası, rüya sahibinin hassas kişiliği hakkında da bilgi vermektedir.

Rüyada Erik Görmek

Mevsiminde olmayan bir zamanda rüyada görülen erik, sağlık sorunlarına ve üzüntüye işarettir. Mevsimindeyken rüyada görülen erikse, kaybedilen bir şeyin bulunmasına ve kazanca işaret etmektedir. Eriğin türü ve rengi de en az mevsiminde görülüp görülmediği kadar önemlidir. Dünya malına işaret eden erik rüyası, müjdeli haber alınacak şeklinde yorumlanmaktadır. Kişinin güzel sürprizler ile karşılaşarak mutlu olması anlamına gelen rüyada erik görmek, ziynet eşyalarına bir yenisinin ekleneceğinin habercisidir

Rüyada Erik Yemek

Rüyasında erik yiyen rüya sahibinin evlilik için bir adım atacağı ve hayırlı bir kısmet bulacağı rivayet edilmektedir. Rüyada erik yemek, kısmet kapısının açılması ve şansın artması olarak yorumlanmaktadır. Olumlu anlamlara sahip olan rüyada erik yemek, sağlık sorunlarının bitmesini de işaret etmektedir. Kısa zamanda refaha ve huzura erişecek olan rüya sahibi, huzurlu bir yaşam sürecektir. Kaliteli bir hayat sürmeyi vaat eden rüyada erik yemek, rüya sahibini mutlu etmektedir.

Rüyada Yeşil Erik Görmek

Rüyada yeşil erik görmek; kişinin mutlu, huzurlu ve bol kazancına bir işarettir. Rüyada yeşil erik gören kişinin başına olumlu olayların geleceği rivayet edilmektedir. Rüyada yeşil erik gören birini güzellikten ve hayırdan başka hiçbir şey beklememekte ve hayatı tanıma fırsatı yakalamaktadır. Çok güzel ve başarılı bir geleceği bulacağı söylenilmekte olup yakında müjdeli haber alacağına dikkat çekilmektedir. Geleceği parlak ve çalışkan bir evlat müjdeleyen yeşil erik rüyası, rüya sahibini mutlu etmektedir.

Rüyada Erik Toplamak

Rüya sahibi için hayırlı bir rüya olarak yorumlanan rüyada erik toplamak, sağlık sorunların ve sıkıntıların azalacağına işarettir. Rüyada erik toplayan kişi, sağlayacağı helal kazancını iyi bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacaktır. Yalnız mevsiminde görülmeyen erik toplama rüyası, olumsuz durumları işaret etmektedir. Eğer mevsimi dışında erik toplama rüyası görülüyorsa, rüya sahibi ne kadar çok çalışırsa çalışsın hayallerine ulaşamayacak anlamına gelmektedir. Hırsızlık olayı ile karşılaşması beklenen rüya sahibi, borçları sebebi ile zor zamanlar yaşayacaktır.

Rüyada Ekşi Erik Görmek

Kişinin canını sıkan veya yüzünü güldürmeyecek olan bir haber alacağını işaret eden rüyada ekşi erik görmek, çevresindeki insanlar ile rüya sahibinin çekişmesi olarak yorumlanmaktadır. Özellikle rüya sahibi kadınsa ve evliyse, kaynanası ile aralarının bozulacağı anlamına gelmektedir. Şer olarak yorumlanan rüya, kişinin kazancını kaybederek yalnızlaşmasına neden olmaktadır. Birçok olumsuz anlamı bulunan ekşi erik rüyası, huzursuz bir yaşama işarettir. Rüya sahibinin yüce gönüllü ve elinin açık olması, bereketin artmasını sağlamaktadır. Kötü haberlere hazırlıklı olması gereken rüya sahibi, metaneti ile her şeyi yoluna koymaktadır.

Rüyada Erik Sattığını Görmek

Uzun zamandır dileği gerçekleşmeyen rüya sahibi, rüyada erik sattığını gördüğü takdirde hak ettiği karşılığı alacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin aklına takılan soru işaretlerinin çözüleceğine ve emeklerinin karşılığını alacağına işarettir. Rüyasında erik sattığını gören kişinin toplum arasında itibarı artmakta ve kazancı da çoğalmaktadır. Hane içinde müjdeli haber olarak da yorumlanmakla birlikte rüya sahibinin çevresindekiler tarafından sevildiğinin belirtisidir. Güzel başlangıçlar anlamına gelen rüya, her hareketin önceden planlanması anlamına gelmektedir.