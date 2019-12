Rüyada bal görmek ne anlama gelir? Rüyada bal yemek tabiri

Rüyada bal görmek; haset ve kıskanç bireylere, bu bireyler sebebiyle güçlükler ve problemler yaşamaya, din ve aile yaşamına delalet eder. Rüya içerisinde bal görmek, çoğu zaman hayırlı konulara işaret eder. İtibara, evlada, saygı görmeye, ilim ve bilime, helal rızka ve kazanca, alın teri dökmeyerek, yorulmayıp kazanılmayan paraya, dini görevlerin yerine getirilmesi şeklinde yorumlanabilir.

Rüya içerisinde balı bir kasesin içerisinde görmek; servet sahibi olmaya, kuvvetli ve nüfuslu birine işarettir. Kasede olan ve bozulmaya yakın balı görmek, rızkın, kazancın ve işlerin düşmesi manasına gelir. Ormanlık, ıssız veya tepelik bir mekanda balın çıktığını görmek; çalışmaya gerek kalmadan sağlanacak olan mal veya paraya delalettir. Parmak ile bal yendiğini görmek ise hayırlı ve temiz bir nikaha işarettir.

Rüyada Bal Yemek

Rüyada bal yemek; oldukça hayırlı bir rüya şeklinde tanımlanabilir. Bu rüya birçok biçimde tabir edilir. Rüya içerisinde bal yemek, eşlerin arasındaki saygı ve sevgiye, bundan ötürü de ev içerisinde hakim olan huzurlu yaşama delalet eder. Öte yandan neşeli, hayat dolu olmaya, ağız tadına ve dinine bağlı kalmaya, haram mal yememeye, haram mala el uzatmamaya, kıskanılacak kadar güzel olmaya, zenginlik ve varlık içerisinde olmaya, herkesin imreneceği işler yapmayan da delalettir. Rüyasında balı ekmeğe sürüp yiyen birey, çalışmayarak, yorulmadan para sahibi olabilir. Rüyasında bal yediğini gören birey, oldukça eğitimli, görgülü ve zengin ailenin çocuğu şeklinde ifade edilir.

Rüyada Kişinin Kendisinin Bal Yediğini Görmesi

Rüyada kişinin kendisinin bal yediğini görmesi; sağlık konuları içerisinde herhangi sıkıntı olmadan yaşamaya, bireyin bundan sonraki yaşamını zengin biri şeklinde geçireceğine yorulur. Bal yemek, rızkın artmasına, her konu hakkında iktidar sahibi olmaya delalet eder. Bekarlar adına doğru biriyle evlilik yapmak ve çocuk sahibi olmaya da işaret edebilir. Bekarlar adına doğru biriyle evlenmeye ve çocuk sahibi olmak anlamına gelen bu rüya, evli kişiler adına da aile huzuru anlamına gelir. Geçim problemleri çeken ya da parasal konularda darda olan bireyler adına son derece müjdeli rüyadır. Bireyin eline geçecek, beklenmedik yüklü bir para anlamına da gelir.

Rüyada Petekli Bal Görmek

Rüyada petekli bal görmek; oldukça güzel yorumlanır. Bu rüya, yalnızca şanslı kişilere nasip olacak rüyaların içerisindedir. Bu rüyanın anlamı, önemli bir kısmet şeklindedir. Rüyayı gören birey adına uğurlu olacak, mutluluk getirecek olan ve yüzünün her zaman gülmesini sağlayacak gelişmelerin yaşanacağı manasına gelir. Birey hastalıktan ve fakirlikten kurtulacaktır. Her çeşit derdine şifa bulabilecektir. Rüya içerisinde petekli bal görmek; bütün çaresizliklerin ortadan kalkacağına, acıların dinmesine, gözyaşının kurumasına işarettir.

Rüyada Bal Arısı Görmek

Rüyada bal arısını görmek; her konuda yaşanacak olan verime işarettir. Rüyayı gören bireyin yaşamına gelecek olan zenginlik ve bolluğa yorumlanır. Rüyayı gören bireyin ekonomik şekilde çok daha rahat etmesine, hayırlı mallara ve paraya kavuşacağına, her konuda feraha kavuşacağına, hiçbir şeyin yokluğunu ve eksikliğini hissetmeyeceğine delalet eder. Rüyayı gören birey, her zaman peşinde koştuğu imkanları da elde edecek demektir.

Rüyada Bal Satmak

Rüyada bal satmak; rüyayı gören bireyin alacağı üzücü ve kötü bir haber sebebiyle buhrana gireceğini ve bir anda kendisini oldukça kötü ruh halinde bulacağını gösterir. Aniden gelişen bir vaziyet veya ölüm haberi gibi manalara da gelen rüyanın genel şekilde iyiye yorumlanmadığı söylenebilir. Gözyaşı dökülerek, üzüntü içerisinde kalınacağına işaret etmektedir. Birey rüyasında bedava bal verirse iflas edecek eşiğe gelir ya da iş yerini kapatır.