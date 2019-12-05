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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriRüya Tabirleri Rüyada Aslan Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Aslan Görmenin Tabiri
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Rüya Tabirleri>Rüyada Aslan Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Aslan Görmenin Tabiri
Rüya Tabirleri

Rüyada Aslan Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Aslan Görmenin Tabiri

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Rüyada Aslan Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Aslan Görmenin Tabiri

"Rüyada aslan görmek vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor. Bu konu hakkında aranan ikinci merak edilen başlık ise rüyada aslan ile boğuşmak olarak dikkat çekiyor. Peki Rüyada Aslan Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Aslan Görmenin Tabiri"

Rüyada aslan görülmesi çoğu alimlerce hayra yorulur. Ancak bazı durumlarda aslan görmenin, darlık, sıkıntı ve malın kaybedilmesine işaret edebilir. İsterseniz aslanı görme şeklinin tam olarak hangi manalara geldiğini buradan okuyabilirsiniz.

 Rüyada Aslan Görmek

Rüyada aslan görmek, kişinin yüce mertebeye ulaşması manası taşır. Alimler, aslan gören kimselerin dertlerinin azalacağı, rızkın bollaşacağı, huzurun artacağı üzere yorumlamışlardır. Rüyada birden fazla aslan görmek, çok sayıda dost edinmek anlamına gelir. Anne ve babaya itaat etmenin kişinin kendisini koruduğunu, istemediği kadar mülk sahibi olabileceği söylenir.

 Rüyada Dişi Aslan Görmek

Rüyada dişi aslan görmek, yoksulluğun son bulacağına işarettir. Aynı anda dişi aslan görmenin mutlu bir yuvaya işaret ettiği tabir edilir. Kişinin malını paylaştıkça mutluluğunu artıracağı üzerine durulur. Rüyada erkek aslan görmek, vakur bir kişilik anlamına gelir.

Rüya sahibinin, gireceği ortamlarda saygı göreceği, insanlarla konuşma konusunda kendini geliştireceği manasına delalet eder. Rüyada hem dişi hem de erkek aslan görmek, bol çocuklu bir aile sahibi olmayı işaret etmektedir.

 Rüyada Aslan Sevmek

Rüyada aslanlarla dost ve arkadaş olduğunu gören kimse, en iyi şartlarda iş sahibi olabileceği tabir edilmiştir. Rüya sahibinin arkadaş ve dost olarak kendisine uygun kişiler seçeceği şeklinde yorulmuştur. Rüyada aslanlarla oynamak, zor işlerin üstesinden kolayca gelineceği, kişinin ideallerinin yakın zamanda gerçekleşeceği ifade edilir. Rüyada aslanlarla oynamak aynı anda yüksek duyarlı kişiliğin işaretidir.

Rüyada Aslanlarla Karşılaşmak

Rüyasında hiç beklenmedik şekilde aslanlarla karşılaşmak, kişinin adabına dikkat etmesi gerektiğine ifade çıkarır. Gezilen insanlara dikkat edilmesi gerektiği rüya tabircileri tarafından dile getirilir. Rüyada aslanlarla karşılaşıp onlardan kaçmak, korku anlamına gelir Bu rüyayı görenler genellikle korku dolu günler yaşarlar. Korkularından sıyrılmaları için namaz, zekat onların kurtarıcısı olacaktır.

Rüyada Aslanlarla Boğuşmak

Rüyada aslanlarla boğuşmak, tanıdık kişilerle anlaşmazlıklar yaşanacağına işarettir. Rüya sahibinin temiz yürekli insanları kırabileceği, onların dediklerini yapmayacağı manasını taşır. Rüyada bir aslan öldürmek, rüya sahibinin çok fazla günahkar olduğuna delildir. Bu yüzden rüya erbabının mutlaka hayırlara vesile olacak işler yapması gerekecektir. İnsanlarla anlaşma yoluna gidilmesi gerektiği üzerine durulur.

Rüyada Aslanlar Tarafından Öldürüldüğünü Görmek

Rüyada aslanlar tarafından öldürüldüğünü görmek, hayır olmayan işlere bulaşmaya işaret ediyor. Kişinin tez evvel kendisini kirli işlerden kurtarması gerektiği söylenir. Aksi halde rüya sahibinin maddi manevi önemli zararlara uğrayacağı söylenmiştir. Rüyada aslanın saldırdığını gören kimse, ahlaki olarak doğru yolda olmadığı anlamına gelir. Rüyanın sahibinin kendisini ahlaki anlamda sorgulaması gerektiği ifade edilir.

Rüyada Aslan Yavrusu Görmek

Rüyada aslan yavrusu, para, mülk, çocuk, mutluluğun işaretidir. Aslan yavruları gören kimselerin ayaklarının dardan çıkacağını, genişliğe kavuşacağına işaret eder. Aslan yavrularının kendisini sevdiğini gören kimsenin, çocuklarının başarılar elde edeceğine işarettir.

Rüyada aslan eti görmek konusunda alimler bazı fikir ayrılıkları yaşarlar. Kimi alimler, rüyada aslan eti yemenin vali, kaymakam gibi yüksek mertebelere yükselme anlamına geldiğine işaret ettiğini söyler. Kimi alimler rüyada aslan eti yemenin büyük günaha delil olduğunu savunurlar. Kişinin günahından arınması için hayır yollarına mutlaka gitmesi gerektiği söylenir.

Rüyada Büyük Aslan Görmek

Rüyada büyük cüsseli aslanlar görmek, kurulacak ilişkilerin sağlamlığına işarettir. Kişi aşk, iş, ev ilişkilerini çok sağlam tutmaya başlar. Rüyasında büyük aslan görüp, onların yaklaştığını görmek, hayırlara vesiledir. Büyük aslanlar yardımcı görevi gören meleklerdir.

Kişinin sıkıntılarının def edilmesi üzerine yorumlanır. Rüyasında devasa aslanlar görmek, hayırlı bir işe vesile olunacağı manasına da gelir. Aslanlardan korkmadığını görmek, sevgiye ihtiyaç duymak manasını taşımaktadır.

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