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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriRüya Tabirleri Rüyada Altın Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Altın Bulmak Anlamı
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Rüya Tabirleri>Rüyada Altın Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Altın Bulmak Anlamı
Rüya Tabirleri

Rüyada Altın Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Altın Bulmak Anlamı

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Rüyada Altın Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Altın Bulmak Anlamı

"Rüyada altın görmenin değişik anlamlara sahip olduğu söylenebilir. Rüyada altın görmek genel şekilde isteklere ulaşmaya, neşeye ve sevince işarettir. Gerçekleşecek olan dileklerin parasal konularda olduğu gibi manevi hayatla da alakalı olabilir. Manevi ve maddi dileklerin yakın zaman içerisinde gerçekleşeceği ve kişinin rahata ereceği söylenebilir. Bunun dışında kişi yakın dostlarından ve çevresinden destek görebilir. Rüya içerisinde altın görmek; rüyayı gören bireyin hasta olması vaziyetinde, kısa zaman içinde şifa bulacağı anlamına gelir. Herhangi işe uğraşmak ya da bir başlangıcın yapılması isteniyorsa endişe edilmemelidir çünkü bu rüya, kişinin yolunun açık olduğunu işaret etmektedir. "

Rüyada altın görmek vatandaşların internette anlamını aradığı konular arasında yer alırken, bu konu hakkında bir çok farklı rüya tabiri merak ediliyor. Rüyada altın görmenin yanı sıra altın bozdurmak, rüyada altın bulmak gene anlamı merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki rüyada altın görmenin manası nedir?


Rüya İçerisinde Altın Bozdurmak

Rüyada altın bozdurmak; çok fazla mal ve para, ele geçecek ganimetin sağlanması ve sıkıntı çekmeyerek zengin olma, maddi sorunların son bulmasına yorumlanır. Bu rüya; rüya elde ederek, mevki ve makam sahibi olmaya, yoksulluktan kurtulmaya, iş yaşamında yapılan yatırımların iyi neticelenmesine ve refaha ermeye işaret olduğu söylenebilir. Kimi yorumculara göre bu rüya, çalışma yaşamında zorluk yaşanacağına, elden para çıkacağına, korku ve üzüntüyü ifade eder.

Rüyada Altın Bulmak

Rüya içinde altın bulmak; iyi anlamlar taşımaz. Sıkıntıya düşme, ağırlık altına girme, daralmaya, problemlerden kurtulmanın yolunu bulamamaya, ne yapılacağının bilinmemesine, sahip olanların kaybedilmesine delalet eder. Problemlerin, rüya sahibini oldukça fazla zorlayacağı ve bu problemlerden kurtulmadığı sürece huzuru bulmasının mümkün hale gelmeyeceği manasına gelir. Rüya içerisinde altın bulmak, rüyayı gören kişinin yaşadıkları sebep ile karamsar olunacağına rivayettir.

Rüya İçerisinde Altın Toplamak

Rüyada altın toplamanın anlamı; rüyada altın bulmanın aksi şeklinde hayırlıdır. Rüyayı gören bireyin yaşamının güzel olacağına, karamış fikirlerin aydınlanacağına, kendisini şanslı ve iyi hissedeceği kadar güzel dönem geçireceğine işarettir.

Rüya İçerisinde Altın Yüzük Bulmak

Rüyada altın yüzük bulmak; özel yaşamda güzel ve ani bir gelişmenin yaşanmasına, müjdeli haber alınmasına, mutluluktan havaya uçmaya işaret etmektedir. Rüya içerisinde altın yüzük görmek, rüyayı gören bireye karşı derin duyguları olan birinin kendisine aşkını itiraf edeceğine yorulur.

Rüya İçerisinde Çeyrek Altın Bulmak

Rüya içerisinde çeyrek altın bulmak; rüyayı gören bireyin sorumluluğunda olmayıp, kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan bir maddi sorumluluğun kendisine kesileceğine alamet etmektedir.

Rüyada Altın Küpe Bulmak

Rüyada altın küpe bulmanın anlamı herkese göre değişir. Bir kadının rüyası içerisinde altın küpe bulması, o kişinin herkes bakımından beğenildiği ve alaka gördüğü biçiminde yorulurken, erkeğin altın küpe bulması, onun çok eğlenerek ve sevdiği mesleğini yaptığı veya hobilerine işarettir.

Rüyada Birinin Altın Vermesi

Rüyada birinin altın vermesi, ölü biri açısından ise, cefa ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret etmektedir. Eğer altın alınmamış ise, bir konu hakkında kimi insanlar yüzünden canının sıkılmasına delalettir. Bireye verilen altının tutarı çoksa ya da külçe halindeyse, kişi iş yerinde oldukça yüksek bir mevkide bulunacaktır. Rüyayı gören kadın ise ve altını kendisine bir erkek vermiş ise, bir erkekle gizli ilişki yaşayacağına delalet eder. Ancak rüyanın, bu durumu er veya geç ortaya çıkacağı bakımından kişi uyarılmaktadır.

Rüyada Altın Dağıtmak

Rüyada altın dağıttığını gören kişi, rüyasında oldukça fazla miktarda altına sahip ise ve bu altınların çevreye dağıtıldığı görülüyor ise, borçların yakın zamanda kapatılacağı anlamına gelir. Bir bireye, kırk, bozuk ya da ezilmiş bir altının verilmesi, o birey ile kişinin arasında ufak bir tartışma yaşanacağını ifade etmektedir. Bu yorum; bir bireyin kişiye bozuk, kırık ya da ezilmiş altın vermesi vaziyetinde geçerlidir. Rüyada altın dağıtmanın anlamı bu şekildedir.

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