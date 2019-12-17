Rüyada akrep görmek? Rüyada akrep görmek tabiri

Rüyada akrep görmek, azılı bir düşmanla karşılaşılacağı manasına gelir. Rüyada akrebin kendisini ısırdığını görmek, düşmandan zarar görüleceği anlamında yorumlanır. Akrebi öldürdüğünü görmek ise bu düşmandan zarar görmeden kurtulmayı ifade eder.

Rüyada Akrep Görmek

Akrep zararlı ve zehirli bir hayvandır. Dolayısıyla aynı yılan gibi şerre ve düşmana yorumlanır. Rüyasında akrep gören kimsenin, düşman edineceği üzerine hikmetler vardır. Rüyasında akrep gören kimse çok iyi huylu olsa bile, kendisine zarar verebilecek bir düşmanı olacağına rivayet edilir. Rüyada akrep görmenin iki çeşit düşmana işaret ettiği rivayet edilir.

Bir kısım rivayetçi akrebin güçlü, zeki, kurnaz bir düşmana, bir kısım ise inançsız ve zayıf olana işaret ettiğini söyler. Ancak tabircilerin ortak yorumları rüyada akrebi görme şeklinin belli hikmetlere delalet edebileceğini söylerler.

Rüyada Akrep Sokması

Rüyada akrep, İslam alimlerine göre, düşmandır. Dolayısıyla rüyada görülen akrebin sokması, düşmandan gelecek zarara işaret ettiği söylenir. Ancak burada düşmanın gücü ve kuvvetinden bahsedilmez. Sadece o düşmandan zarar görüleceği ifade edilir.

Rüyada akrep görmenin kişiyi çevresinden veya çevresinden olmayan kişilerden zarara uğratması manasında gelir. Rüyada görülen akrep sokması, üç kağıtçı bir kişiyle tanışmak, onunla iş yapmak manasına da gelir.

Rüyada Akrep Öldürmek

Rüyada akrebi öldürdüğünü görmek genellikle hayırlı bir işin yapılacağı manasına gelir. Rüya sahibinin rüyasında akrebi öldürdüğünü görmesi, zararlı şeylerden kurtulması manasına gelir. Bu zarar verebilecek düşmandan kurtulmak, hayır getirmeyecek borçtan kurtulmak anlamında tabir edilebilir.

Rüyada akrep öldürmenin bir diğer yorumu, hayırsız bir insanla iş yapmaya yaklaşılacağını ancak bundan vazgeçileceği manasındadır. Tabire göre rüyada akrep öldürdüğünü görmek, her anlamıyla kişiye hayır getirir.

Rüyada Akrebi Yatağında Görmek

Rüyada akrebin kendi yatağında olduğunu görmek, umulmadık bir sorunla karşılaşılacağı manasına gelir. İslam alimlerinden bir kısmı rüyada akrebin yatağa geldiğini gören kimsenin derhal sadakalar vermesi gerektiğini söylemişlerdir. Rüyada akrebin yatakta görülmesi, ev halkıyla tartışma durumuna da işaret eder. Bulunulan evde bir huzursuzluğun çıkabileceği üzerine durulur. Bu huzursuzluğu çıkaran kişinin rüya sahibi olacağı üstüne rivayetler edilir.

Rüyada Küçük Akrep Görmek

Bir kimse rüyasında küçük yani akrep yavruları görürse, zamanla haram mala bulaşacağına fazilet getirilir. Rüya sahibinin bulaşacağı bu haram malın kendisine zarar getireceği üzerine alimler beyanda bulunurlar.

Rüyada küçük akrepler, iyiliğin karşılığını kötülükle, huzurun karşılığını huzursuzlukla bulunacağına işaret eder. Bu yüzden alimler, rüya sahibinin bu dönemde çok dikkatli olmasını tembih ederler. Rüya sahibinin kendisini bir an önce hayırlı işlere adamasını tavsiye ederler. Özellikle kişinin malından pay çıkarıp, fakirlere dağıtması, onun için hayır olacağı üzerinde rivayet edilir.

Rüyada Elinin Üzerinde Akrep Görmek

Rüya tabir edenler, bazı zamanlarda akrebin hayırlı işlere tekabül ettiğini ifade ederler. Rüya sahibi elinin üstünde bir akrep görürse, hayırlı bir göreve çağrılacağı delalet edilir. Kişinin zamanla mevkisinin yükseleceğini, kısmetlerinin artacağına işaret eder.

Rüyada elin üzerinde akrep görülmesi, kötü olaylardan gittikçe uzaklaşması anlamına gelir. Rüyada akrebin elinin üzerinde olup ısırmasını görmek, boşuna bir çaba manasına gelir. Kişi ne yaparsa yapsın muradına eremeyeceği üzerinde yorumlar yapılmıştır.

Rüyada Akrep Beslemek

Kişiye fayda sağlamayan bir rüyadır. Alimler faziletleri üzerinde pek durmamışlardır. Rüyada akrep beslemek, düşmanın evin içine kadar gelebileceğine işarettir. Rüyada akrebe bir şey verdiğini görmek, umutsuz bir duruma düşüleceği anlamına da gelir. Rüya sahibinin olumsuz durumdan, kendisini maneviyatla çıkarabileceği üzerinde yorumlar yapılmıştır. Rüyada akrep beslemenin şerlerinden kurtulmak adına sadaka verilmesinin hayırlı olacağı işaret edilmiştir.