Rüyada abdest almak ne anlama gelir?

Rüyada abdest almak veya abdest aldığını görmek genellikle hayra yorulur. Rüyanızda abdest aldığınızı gördüyseniz güzel ahlaka, iyi niyete ve hayırlı işler yapacağınıza yorulur.

Rüyada Abdest Almak

Rüyanızda abdest aldığınızı gördüyseniz, zorluklardan kurtulacağınıza, feraha ereceğinize işarettir. Hayırlı bir haber alacağınıza ve sevineceğinize delalet eder. Eğer hastaysanız ve rüyanızda abdest aldığınızı gördüyseniz, şifa bulacağınızı gösterir.

İmam Nabusi’ye göre, rüyanızda abdestinizin olduğunu bildiğiniz halde tekrardan abdest aldıysanız rahmet üzerine rahmet, bereket üzerine bereket kazanacağınıza işarettir. Abdest almaya müsait (caiz) bir suyla abdest almanıza rağmen tekrar abdest aldığınızı görürseniz gönlünüzün aydınlanacağına işarettir. Abdest almak imanı tazelediği ve sizi nurlandırdığı için rüyanız da hayırlara yoruluyor.

Rüyanızda abdestinizi usulüne göre ve tamamen aldıysanız, güzelliğe ve Allah’ın inayetine kavuşacağınızın işaretidir.

Günlük hayatta dinin vecibelerini yerine getirmiyorsanız, Allah yolundan uzaklaşmışsanız, bu rüyayı görmekle tövbekâr olacağınıza delalettir.

İleri gelen birilerinin yanında çalışıyorsanız, ihtiyaçlarınızın karşılanacağı şeklinde de yorumlanır.

Rüyanızda cünüp haldeyken abdest aldığınızı görürseniz çok zor bir işe girişeceksiniz demektir. Eğer sudan başka şeylerle abdest aldığınızı görürseniz, borçlanacağınıza delalet eder. Yatağınızda, yattığınız yerde abdest aldığınızı gördüyseniz, eşinizden veya sevdiklerinizden ayrılacağınıza işaret eder. Oturduğunuz odada abdest aldığınızı gördüyseniz, o odanın size kısmet olmayacağı şeklinde yorumlanıyor.

Rüyanızda sizin değil de bir arkadaşınızın başınız üzerinde abdest aldığını görebilirsiniz. Buna göre o arkadaşınızdan size bir zarar geleceğine delalettir. Eğer siz, arkadaşınızın üzerinde abdest alıyorsanız, o arkadaşınızdan size yarar gelecektir.

Rüyada Susuz Abdest Almak

Rüyada susuz abdest almak kişinin şifaya kavuşacağına, sıkıntılarını ve sorunlarını çözmek için hayırlı yollar keşfedeceğine, hiç beklemediği sıkıntılar yaşayacağına, amaçlarına ulaşmaya, sevdiği kişiler ile elbirliği yaparak daha büyük kazançlar elde edeceğine, tüm saf duyguları ve iyi niyetiyle onu yanında barındıracağına işaret eder.

Rüyada Camide Abdest Almak

Dostlarınızın, arkadaşlarınızın arkanızdan hayırlı şekilde konuştukları şeklinde yorulur. Rüyanın akabinde dostlarınızın size yardım edeceği veya doğru yola, güzel işlere yönlendireceğine işaret eder.

Rüyada Tuvalette Abdest Almak

Rüyada tuvalette abdest almak sıkıntıların ve sorunların sevilen kişilerden gelecek destekler sayesinde çözüm bulacağına, ruhen çok büyük bir gelişme yaşayacağına, aile bireylerinden birinin sorununu çözeceğine, eski bir hastalığın nüksedeceğine, yapılan çalışmaların değersiz görüleceğine, hayatının düzene gireceğine işaret eder.

Rüyada Hasta Birinin Abdest Alması

Hasta bir kişinin abdest aldığını görmek, rüya sahibinin kendi eşiyle ilgili biraz sorunlar yaşayacağına ve sorunlar büyüme eğilimindeyse karısını ya da kocasını boşayacağına işaret eder. Bu boşanma her ne kadar kötü gibi görünse de rüyayı gören kişinin işlerinin açılmasını ve bu durumda istifade etmesini sağlar.

Rüyada Gusül Abdesti Almak

Yanlış işler yaparak elinizden kaçırdığınız maddi varlıklarınıza tekrar kavuşacağınız şeklinde yorumlanır. Zor duruma düştüyseniz, tekrar ayağa kalkacağınız ve refaha ereceğiniz e işaret ediliyor.

Rüyada Sıcak Suyla Abdest Almak

Rüyada sıcak su ile abdest aldığınızı gördüyseniz, gam ve kedere düşeceksiniz demektir.

Rüyada Temiz Ve Berrak Suyla Abdest Almak

Gerçek hayatta üzüntülü ve derin düşüncelere dalmış bir haldeyken rüyanızda temiz ve berrak suyla abdest aldığınızı görebilirsiniz. Temiz ve berrak suyla abdest aldığını görmek gam ve kederden kurtulacağınız anlamına gelir.

Herhangi bir amaç üzerine yoğunlaşmışsanız, amacınıza kavuşacağınıza delalet eder. Eğer rüyanızda abdestinizi tam olarak almadığınızı gördüyseniz, amacınıza ulaşamıyorsunuz demektir.

Rüyada Yağmur Suyuyla Abdest Almak

Rüyanızda yağmur suyu ile abdest aldığınızı gördüyseniz, dünya ve ahrette durumunuzun iyi ve mutlu olacağına işarettir.

Rüyada Mahzende Abdest Almak

Rüyanızda soğuk bir mahzende abdest aldığınızı gördüyseniz, çalınan veya kaybolan eşyanıza kavuşacağınıza işarettir.