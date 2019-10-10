Rus Filmleri İstanbul İle Buluşuyor
"Rusya - Türkiye karşılıklı Kültür ve Turizm yılı çerçevesinde, Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı ve Rusya İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile 16 - 22 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da Rus Filmleri Haftası kapılarını açıyor. "
Çağdaş Rus sinemasının festivallere damga vuran filmlerini içeren Rus Film Haftası’na Beyoğlu’nda ‘Grand Pera Cinemo’, Kadıköy’de ise ‘Kadıköy Sineması’ ev sahipliği yapacak. Çağdaş Rus sinemasının festivallere damga vuran filmlerini içeren Rus Film Haftası’na Beyoğlu’nda ‘Grand Pera Cinemo’, Kadıköy’de ise ‘Kadıköy Sineması’ ev sahipliği yapacak.
Film Haftası’na Türkçe altyazılı olarak melodram, aksiyon ve savaş türlerinde 7 uzun metrajlı Rus filmi dahil edildi.
Festival, kapılarını genç Rus yönetmen ve senaristlerin çektiği, mutluluğu konu alan ve 7 kısa filmden oluşan ‘Mutluluk bu…’ isimli film antolojisiyle açacak. Bu 7 kısa filmin özelliği ise eserlerin bir yarışma sonucunda sinemanın önemli ustaları tarafından seçilmiş olmaları…
Karlovy Vary Festivali’nde yoğun ilgi gören, 90’lı yılların Rusya’sını konu alan yönetmen Boris Akopov’un ilk filmi ‘Boğa’ İstanbullu sinemaseverlerle ilk kez buluşacak.
Savaş, dram ve aşk
Rusya’da “Halkın Sanatçısı” unvanına layık görülen Aleksandr Sokurov’un öğrencisi olan Aleksandr Zolotukhin’in (69. Berlin Film Festivali katılımcısı) yönettiği Birinci Dünya Savaşı’nda genç bir askerin kaderini anlatan ‘Rus Çocuk’ ve Renat Davletyarov’un yönettiği, Ukrayna’nın doğusunda gerçekleşen çatışmaları anlatan ve 13. Roma Film Festivali’nde yoğun tartışmaların konusu olan ‘Donbass. Banliyö’ gibi savaş karşıtı dramlar da festival kapsamında gösterilecek.
Sinemaseverlerin izleme fırsatı bulacağı bir diğer önemli film ise Aleksandr Galibin’in Aile Filmleri Festivalleri’ne damgasını vuran yeni filmi ‘Kız Kardeş’ olacak. Başkır yazar Mustay Karim’in öyküsünden uyarlanan filmin başrollerini genç oyuncular Marta Timofeeva ve Yusuf Rahmetov paylaşıyor.Söyleşilerde Türkçe tercüme Elizaveta Stishova’nın ilk filmi olan, Kırgızistan’da Kırgızca çekilen ve bir aşk üçgenini anlatan ‘Süleyman Dağı’ ve Yusup Razykov’un çektiği, zor yaşam şartlarında hayatta kalmayı başaran sıradan Rus annelerini anlatan masal ‘Gaz Yağı’ da festivalin iddialı filmleri arasında yerlerini alacak. İstanbullu sinemaseverler Rusya’daki etnik grupların yaşamlarını farklı bir perspektifle izleme fırsatı bulacak.
İstanbul Rus Filmleri Haftası Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı, Rusya İstanbul Başkonsolosluğu ve ‘Interfest’in katkılarıyla izleyicilerle buluşacak. Filmler akabinde yapılacak söyleşilerde Türkçe tercüme de yapılacak.