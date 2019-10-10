Rus Filmleri İstanbul İle Buluşuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriEtkinlik Rehberi Rus Filmleri İstanbul İle Buluşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Rus Filmleri İstanbul İle Buluşuyor
Etkinlik Rehberi

Rus Filmleri İstanbul İle Buluşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rus Filmleri İstanbul İle Buluşuyor

"Rusya - Türkiye karşılıklı Kültür ve Turizm yılı çerçevesinde, Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı ve Rusya İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile 16 - 22 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da Rus Filmleri Haftası kapılarını açıyor. "

Çağdaş Rus sinemasının festivallere damga vuran filmlerini içeren Rus Film Haftası’na Beyoğlu’nda ‘Grand Pera Cinemo’, Kadıköy’de ise ‘Kadıköy Sineması’ ev sahipliği yapacak. Çağdaş Rus sinemasının festivallere damga vuran filmlerini içeren Rus Film Haftası’na Beyoğlu’nda ‘Grand Pera Cinemo’, Kadıköy’de ise ‘Kadıköy Sineması’ ev sahipliği yapacak. 

Film Haftası’na Türkçe altyazılı olarak melodram, aksiyon ve savaş türlerinde 7 uzun metrajlı Rus filmi dahil edildi.

Festival, kapılarını genç Rus yönetmen ve senaristlerin çektiği, mutluluğu konu alan ve 7 kısa filmden oluşan ‘Mutluluk bu…’ isimli film antolojisiyle açacak. Bu 7 kısa filmin özelliği ise eserlerin bir yarışma sonucunda sinemanın önemli ustaları tarafından seçilmiş olmaları…

Karlovy Vary Festivali’nde yoğun ilgi gören, 90’lı yılların Rusya’sını konu alan yönetmen Boris Akopov’un ilk filmi ‘Boğa’ İstanbullu sinemaseverlerle ilk kez buluşacak. 

Savaş, dram ve aşk

Rusya’da “Halkın Sanatçısı” unvanına layık görülen Aleksandr Sokurov’un öğrencisi olan Aleksandr Zolotukhin’in (69. Berlin Film Festivali katılımcısı) yönettiği Birinci Dünya Savaşı’nda genç bir askerin kaderini anlatan ‘Rus Çocuk’ ve Renat Davletyarov’un yönettiği, Ukrayna’nın doğusunda gerçekleşen çatışmaları anlatan ve 13. Roma Film Festivali’nde yoğun tartışmaların konusu olan ‘Donbass. Banliyö’ gibi savaş karşıtı dramlar da festival kapsamında gösterilecek. 

Sinemaseverlerin izleme fırsatı bulacağı bir diğer önemli film ise Aleksandr Galibin’in Aile Filmleri Festivalleri’ne damgasını vuran yeni filmi ‘Kız Kardeş’ olacak. Başkır yazar Mustay Karim’in öyküsünden uyarlanan filmin başrollerini genç oyuncular Marta Timofeeva ve Yusuf Rahmetov paylaşıyor.Söyleşilerde Türkçe tercüme Elizaveta Stishova’nın ilk filmi olan, Kırgızistan’da Kırgızca çekilen ve bir aşk üçgenini anlatan ‘Süleyman Dağı’ ve Yusup Razykov’un çektiği, zor yaşam şartlarında hayatta kalmayı başaran sıradan Rus annelerini anlatan masal ‘Gaz Yağı’ da festivalin iddialı filmleri arasında yerlerini alacak. İstanbullu sinemaseverler Rusya’daki etnik grupların yaşamlarını farklı bir perspektifle izleme fırsatı bulacak.

İstanbul Rus Filmleri Haftası Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı, Rusya İstanbul Başkonsolosluğu ve ‘Interfest’in katkılarıyla izleyicilerle buluşacak. Filmler akabinde yapılacak söyleşilerde Türkçe tercüme de yapılacak. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Rus Filmleri İstanbul İle Buluşuyor
Bosch Vario Style Buzdolapları İle Dilediğiniz Zaman Tarzınızı Değiştirin
Yeni İnci İle Ev Rahatlığında Moda!
Akbank Caz Festivali 17 Ekim’de Başlıyor