Rujunuzun BulaÅŸmasÄ±nÄ± NasÄ±l Engelleyebilirsiniz?
"Sabah rujunuzu sÃ¼rÃ¼yorsunuz ama kÄ±sa bir sonra bir bakmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z ki rujunuz bulaÅŸmÄ±ÅŸ ya da yok olmuÅŸ! Sizinle uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ ve lekesiz ruj elde etmenizi saÄŸlayacak yÃ¶ntemi paylaÅŸÄ±yoruz. Bu sayede gÃ¼n iÃ§erisinde rujunuzun etrafa bulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nleyebilir ve kalÄ±cÄ± sonuÃ§lar elde edebilirsiniz."
Ä°htiyacÄ±nÄ±z olanlar:
*Dudak nemlendirici
*Dudak kalemi
*Ruj
*KapatÄ±cÄ±
*Kompakt pudra
*Kuru mendil
AdÄ±m 1: DudaklarÄ± hazÄ±rlamak
DudaklarÄ±nÄ±za nemlendirici uygulayarak baÅŸlayÄ±n. Bu sayede dudaklarÄ±nÄ±z esnek ve yumuÅŸak olur ve ruj sÃ¼rmek daha zahmetsiz hale gelir. SonrasÄ±nda dudaklarÄ±nÄ±za kapatÄ±cÄ± uygulayarak kusursuz bir makyaj tabanÄ± oluÅŸturun. AyrÄ±ca bu teknik sayesinde rujunuz daha saÄŸlam kalÄ±r.
AdÄ±m 2: Dudak kalemi
DudaklarÄ±nÄ±zÄ±n Ã§evresini dudak kalemi ile Ã§evreleyin. DudaklarÄ±n ana hatlarÄ±nÄ± belirttikten sonra rujunuzu sÃ¼rÃ¼n, ardÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k bir fÄ±rÃ§a ile dudaklarÄ±nÄ±za biraz pudra dÃ¶kÃ¼n. 5-10 saniye bekleyin.
AdÄ±m 3: PudranÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±Â
KÃ¼Ã§Ã¼k bir yassÄ± fÄ±rÃ§a ile istediÄŸiniz mat rengi oluÅŸana kadar pudrayÄ± tÃ¼m dudaÄŸÄ±nÄ±za yavaÅŸÃ§a sÃ¼rÃ¼n ve karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Bu teknik sayesinde rujun rengi dudaklarÄ±nÄ±za iyice yapÄ±ÅŸÄ±r ve lekelenmeyi Ã¶nler.
AdÄ±m 4: Fazla rujdan kurtulma
Temiz bir kuru mendil alÄ±n ve ikiye katlayÄ±n. Ãœst ve alt dudaklarÄ±nÄ±zÄ±n altÄ±nda kuru mendili yerleÅŸtirin ve rujunuzdaki fazlalÄ±klardan kurtulun.
AdÄ±m 5: Son rÃ¶tuÅŸ
DudaklarÄ±nÄ±zÄ±n tam ortasÄ±na bir kat dudak parlatÄ±cÄ± sÃ¼rerseniz kalÄ±cÄ± ruj sÃ¼rme tekniÄŸini tamamlamÄ±ÅŸ olacaksÄ±nÄ±z.