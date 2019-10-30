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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Haberler >Mahmure >Güzellik BakÄ±m >Makyaj>Rujunuzun BulaÅŸmasÄ±nÄ± NasÄ±l Engelleyebilirsiniz?
Makyaj
MAHMURE ÖZEL

Rujunuzun BulaÅŸmasÄ±nÄ± NasÄ±l Engelleyebilirsiniz?

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Rujunuzun BulaÅŸmasÄ±nÄ± NasÄ±l Engelleyebilirsiniz?

"Sabah rujunuzu sÃ¼rÃ¼yorsunuz ama kÄ±sa bir sonra bir bakmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z ki rujunuz bulaÅŸmÄ±ÅŸ ya da yok olmuÅŸ! Sizinle uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ ve lekesiz ruj elde etmenizi saÄŸlayacak yÃ¶ntemi paylaÅŸÄ±yoruz. Bu sayede gÃ¼n iÃ§erisinde rujunuzun etrafa bulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nleyebilir ve kalÄ±cÄ± sonuÃ§lar elde edebilirsiniz."

Ä°htiyacÄ±nÄ±z olanlar:

*Dudak nemlendirici
*Dudak kalemi
*Ruj
*KapatÄ±cÄ±
*Kompakt pudra
*Kuru mendil

AdÄ±m 1: DudaklarÄ± hazÄ±rlamak

DudaklarÄ±nÄ±za nemlendirici uygulayarak baÅŸlayÄ±n. Bu sayede dudaklarÄ±nÄ±z esnek ve yumuÅŸak olur ve ruj sÃ¼rmek daha zahmetsiz hale gelir. SonrasÄ±nda dudaklarÄ±nÄ±za kapatÄ±cÄ± uygulayarak kusursuz bir makyaj tabanÄ± oluÅŸturun. AyrÄ±ca bu teknik sayesinde rujunuz daha saÄŸlam kalÄ±r.

AdÄ±m 2: Dudak kalemi

DudaklarÄ±nÄ±zÄ±n Ã§evresini dudak kalemi ile Ã§evreleyin. DudaklarÄ±n ana hatlarÄ±nÄ± belirttikten sonra rujunuzu sÃ¼rÃ¼n, ardÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k bir fÄ±rÃ§a ile dudaklarÄ±nÄ±za biraz pudra dÃ¶kÃ¼n. 5-10 saniye bekleyin.

Rujunuzun BulaÅŸmasÄ±nÄ± NasÄ±l Engelleyebilirsiniz

AdÄ±m 3: PudranÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±Â

KÃ¼Ã§Ã¼k bir yassÄ± fÄ±rÃ§a ile istediÄŸiniz mat rengi oluÅŸana kadar pudrayÄ± tÃ¼m dudaÄŸÄ±nÄ±za yavaÅŸÃ§a sÃ¼rÃ¼n ve karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Bu teknik sayesinde rujun rengi dudaklarÄ±nÄ±za iyice yapÄ±ÅŸÄ±r ve lekelenmeyi Ã¶nler.

AdÄ±m 4: Fazla rujdan kurtulma

Temiz bir kuru mendil alÄ±n ve ikiye katlayÄ±n. Ãœst ve alt dudaklarÄ±nÄ±zÄ±n altÄ±nda kuru mendili yerleÅŸtirin ve rujunuzdaki fazlalÄ±klardan kurtulun.

AdÄ±m 5: Son rÃ¶tuÅŸ

DudaklarÄ±nÄ±zÄ±n tam ortasÄ±na bir kat dudak parlatÄ±cÄ± sÃ¼rerseniz kalÄ±cÄ± ruj sÃ¼rme tekniÄŸini tamamlamÄ±ÅŸ olacaksÄ±nÄ±z.

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