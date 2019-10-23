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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi Romantizmin Sesi Garou İstanbul'a Geliyor
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Romantizmin Sesi Garou İstanbul'a Geliyor

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Romantizmin Sesi Garou İstanbul'a Geliyor

"Romantizmin sesi, Notre Damde de Paris müzikalinin unutulmaz Quasimodo'su Garou, 29 Şubat 2020'de İstanbul'da!"

Ülkemizde de çok geniş bir hayran kitlesine sahip; romantik, karizmatik, tutku dolu ve büyüleyici Kanadalı şarkıcı ve oyuncu Garou, kariyerinin 20. yılını kutladığı turnesi "Garou - 20 years" kapsamında, geçtiğimiz yıl ilk kez İstanbul'la buluşmuş ve hafızlardan çıkmayacak bir performansa imza atmıştı. Bu konserin ardından yoğun talep üzerine 29 Şubat 2020'de Piu Entertainment organizasyonuyla ülkemize bir kez daha gelecek sanatçı, Volkswagen Arena'da 'Belle', 'Gitan', 'Sous le vent' ve 'Seul' gibi en sevilen şarkılarını seslendirecek. 

Notre Dame de Paris müzikalinin yazarı, ünlü şair ve yapımcı Luc Plamondon'un, Montreal'de bir barda elinde gitarıyla şarkı söyleyen Garou'ya rastlaması, sanatçının bir anda bütün kariyerini değiştirdi. Kendisini kitlelerle buluşturacak Quasimodo rolünü alan sanatçı, muhteşem performansı ve meşhur 'Belle' yorumu ile dünya çapında üne kavuştu.

Celine Dion ve Rene Angelil ikilisinin de Garou'nun yeteneğine hayran olan isimler arasına katılması uzun sürmedi. Garou, Celine Dion ile beraber seslendirdiği 'Sous le vent' şarkısını da içeren ilk albümü Seul'ü 2000 yılında yayınladı. Albüm çıktıktan sonra bir tarih yazıldı ve Fransa'da sadece 11 haftada 2.5 milyon satışa ulaşarak rekor kırdı. Garou, 'Seul' ve 'Gitan' gibi hit şarkıların da yer aldığı bu albümle Fransa'nın ve pop müzik sahnesinin gündemine oturdu.

Sonraki albüm 'Rhythm and Blues', çıktıktan sadece 1 hafta sonra Altın Plak ödülü aldı. Besteci kimliğinin yanında müzisyen kimliğiyle de başarı kazanan Garou, World Music Awards ve Le Félix - Révélation au Québec’in de aralarında yer aldığı onlarca ödülün sahibi oldu.

90’ların ortasından bugüne, kariyerinde tam 20 yılı geride bırakan, Fransa, Belçika, İsviçre, Kanada, ABD, İngiltere, Tahiti, Lübnan, Romanya, Polonya, Rusya, Belarus, Azerbaycan, Ukrayna ve daha onlarca ülkede, dünyanın dört bir yanında konserler veren Garou'nun muhteşem performansına tanık olma sırası şimdi Türkiye’de! 

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