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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Reebok Yenilenen Club C Modeliyle Sezona Damga Vuruyor

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Reebok Yenilenen Club C Modeliyle Sezona Damga Vuruyor

"Reebok’ın ikonik hale gelen klasik ayakkabısı Club C, yeni ve çarpıcı bir stille güncellenerek sonbahar sezonunda göz dolduruyor. "

REEBOK ikonik hale gelen klasik ayakkabısı Club C modelini yeniledi. Reebok’ın 1990’lardaki ikonikleşmiş vektör logosuna saygı duruşuyla gelen minimalist Club C, büyük ve cesur logolarla güncellendi ve fark yaratan çarpıcı bir stille karşımıza çıktı. Reebok’ın zamana meydan okuyan Overbranded paketi içinde yer alan Club C, geçmiş ve bugünü mükemmel bir şekilde harmanlayarak geleceğe ilham veriyor.

1980’lerde tenis ayakkabısıyken günümüzde sokakların en gözde sneakerlarından biri haline gelen Club C, her zamanki gibi şık bir stilin taşıyıcısı olarak karşımızda.

Üzerindeki çarpıcı logo ayrıntılarıyla dikkat çeken ve sade şıklığıyla sonbahar sezonuna damga vurmaya hazırlanan Club C, 539 TL satış fiyatıyla Reebok satış mağazalarında ve Reebok.com.tr adresinde.

#SOUNDSOFREEBOK başlıyor

Müziği ve sokak kültürünü sahiplenen Reebok, yenilenen Club C modeliyle #SOUNDSOFREEBOK Projesi’ni başlatıyor. IF Performance Hall Beşiktaş’ta müziğin coşkusuyla gençleri bir araya getirecek olan proje kapsamında, geleceğe ilham veren Club C ile IF Performance Hall Beşikta’ta bir dizi konsere sponsor olan Reebok, gençleri alternatif müziğin sevilen isimleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

IF Performance Hall Konserleri Takvim Listesi:

19 Ekim - Sena Şener

25 Ekim - Melek Mosso

26 Ekim - Hey Douglas

9 Kasım - Büyük Ev Ablukada

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