Reebok Yenilenen Club C Modeliyle Sezona Damga Vuruyor

REEBOK ikonik hale gelen klasik ayakkabısı Club C modelini yeniledi. Reebok’ın 1990’lardaki ikonikleşmiş vektör logosuna saygı duruşuyla gelen minimalist Club C, büyük ve cesur logolarla güncellendi ve fark yaratan çarpıcı bir stille karşımıza çıktı. Reebok’ın zamana meydan okuyan Overbranded paketi içinde yer alan Club C, geçmiş ve bugünü mükemmel bir şekilde harmanlayarak geleceğe ilham veriyor.

1980’lerde tenis ayakkabısıyken günümüzde sokakların en gözde sneakerlarından biri haline gelen Club C, her zamanki gibi şık bir stilin taşıyıcısı olarak karşımızda.

Üzerindeki çarpıcı logo ayrıntılarıyla dikkat çeken ve sade şıklığıyla sonbahar sezonuna damga vurmaya hazırlanan Club C, 539 TL satış fiyatıyla Reebok satış mağazalarında ve Reebok.com.tr adresinde.

#SOUNDSOFREEBOK başlıyor

Müziği ve sokak kültürünü sahiplenen Reebok, yenilenen Club C modeliyle #SOUNDSOFREEBOK Projesi’ni başlatıyor. IF Performance Hall Beşiktaş’ta müziğin coşkusuyla gençleri bir araya getirecek olan proje kapsamında, geleceğe ilham veren Club C ile IF Performance Hall Beşikta’ta bir dizi konsere sponsor olan Reebok, gençleri alternatif müziğin sevilen isimleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

IF Performance Hall Konserleri Takvim Listesi:

19 Ekim - Sena Şener

25 Ekim - Melek Mosso

26 Ekim - Hey Douglas

9 Kasım - Büyük Ev Ablukada