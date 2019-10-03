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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Raisa&Vanessa for Trendyol Yeni Koleksiyonunu Sunar: Midnight Call
Koleksiyonlar

Raisa&Vanessa for Trendyol Yeni Koleksiyonunu Sunar: Midnight Call

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Raisa&Vanessa for Trendyol Yeni Koleksiyonunu Sunar: Midnight Call

"Trendyol ve Raisa&Vanessa, beşinci sezonunda 2020 Sonbahar-Kış koleksiyonları Midnight Call’u beğeniye sunuyor."

Gecenin doğaya armağan ettiği renkler; koleksiyonda kendini petrol yeşili, derin siyah ve ışıltılı aksesuarlar olarak öne çıkarıyor. Midnight Call; gizemini geceden, gücünü ruhundan alan modern ve maksimal bir koleksiyon. Gündüz ve gecenin birbirine en yakın olduğu an parlayan tüm renkleri cazibeli bir tasarım anlayışıyla ele alan koleksiyonda; farklı aksesuar kullanımları, asimetrik kalıplar ve parlak kumaşlar hiç olmadığı kadar güçlü şekilde kullanılmış.

Raisa&Vanessa for Trendyol Yeni Koleksiyonunu Sunar: Midnight Call

80’li yıllara açılan nostaljik bir zaman tüneli niteliği taşıyan 47 parçalık özel koleksiyon, disco çağının özgüveniyle göz kamaştıran ışıltılı kadınlardan yola çıktı ve günümüzün güçlü kadınları için hazırlandı.

Raisa&Vanessa for Trendyol Yeni Koleksiyonunu Sunar: Midnight Call

R&V for Trendyol Sonbahar-Kış koleksiyonu; kaotik şehir yaşamında tükenmeyen dinamizmiyle gün boyunca ışık saçan kadınlara keskin hatları ve güçlü duruşuyla eşlik etmeye hazırlanıyor. Koleksiyondaki işlemeli pantolon-ceket, mini etek üst gibi ikili parçarlarla şaşırtmalara giden görünümler yaratılırken, sezonun trendi olan kadife ve gümüş kumaşlar bolca kullanılarak modern bir şehirli kadın silueti çizilmiş.

Raisa&Vanessa for Trendyol Yeni Koleksiyonunu Sunar: Midnight Call

Geniş tokalı kemerler ve gösterişli aksesuarların da yer aldığı koleksiyonda siyah, mor, lacivert, gri, altın ve gümüş renkleri ön plana çıkıyor. 80’lerin ikonik diskolarının hikayesinin bir uzantısı olan koleksiyonun her parçasında R&V imzasını görmek mümkün.

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