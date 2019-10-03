Raisa&Vanessa for Trendyol Yeni Koleksiyonunu Sunar: Midnight Call
"Trendyol ve Raisa&Vanessa, beşinci sezonunda 2020 Sonbahar-Kış koleksiyonları Midnight Call’u beğeniye sunuyor."
Gecenin doğaya armağan ettiği renkler; koleksiyonda kendini petrol yeşili, derin siyah ve ışıltılı aksesuarlar olarak öne çıkarıyor. Midnight Call; gizemini geceden, gücünü ruhundan alan modern ve maksimal bir koleksiyon. Gündüz ve gecenin birbirine en yakın olduğu an parlayan tüm renkleri cazibeli bir tasarım anlayışıyla ele alan koleksiyonda; farklı aksesuar kullanımları, asimetrik kalıplar ve parlak kumaşlar hiç olmadığı kadar güçlü şekilde kullanılmış.
80’li yıllara açılan nostaljik bir zaman tüneli niteliği taşıyan 47 parçalık özel koleksiyon, disco çağının özgüveniyle göz kamaştıran ışıltılı kadınlardan yola çıktı ve günümüzün güçlü kadınları için hazırlandı.
R&V for Trendyol Sonbahar-Kış koleksiyonu; kaotik şehir yaşamında tükenmeyen dinamizmiyle gün boyunca ışık saçan kadınlara keskin hatları ve güçlü duruşuyla eşlik etmeye hazırlanıyor. Koleksiyondaki işlemeli pantolon-ceket, mini etek üst gibi ikili parçarlarla şaşırtmalara giden görünümler yaratılırken, sezonun trendi olan kadife ve gümüş kumaşlar bolca kullanılarak modern bir şehirli kadın silueti çizilmiş.
Geniş tokalı kemerler ve gösterişli aksesuarların da yer aldığı koleksiyonda siyah, mor, lacivert, gri, altın ve gümüş renkleri ön plana çıkıyor. 80’lerin ikonik diskolarının hikayesinin bir uzantısı olan koleksiyonun her parçasında R&V imzasını görmek mümkün.