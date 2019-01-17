Pürüzsüz Bir Cilt İçin Ev Yapımı Temizleme Jeli
"Devir, doğal ürünler kullanma devri. Biz de burada sıklıkla ev yapımı cilt bakım ürünleri tarifleri paylaşıyoruz. Aşağıda vereceğimiz tarif de onlardan biri. Üstelik bu temizleme jeli sadece iki malzeme ile hazırlanıyor!"
Aydınlık ve canlı bir cilt görünümüne sahip olmak için yüzünüze kimyasal temizlik malzemeleri sürmenize gerek yok. Evinizde bulunan malzemelerle kolayca yapacağınız bu jel ile istediğiniz görünüme kolayca ulaşabileceksiniz. Cildiniz için her zaman doğal olanı tercih ediyorsanız bu tarif tam size göre...
CİLT TEMİZLEME JELİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1/3 su bardağı organik aloe vera jeli
- 1/4 su bardağı taze salatalık suyu
KURU CİLTLER İÇİN ALOE VERA MASKESİ
Hazırlanışı:
Derin bir kaseye aloe vera jelini koyun. Ardından salatalık suyunu ekleyin ve homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Karışımı bir kavanoza koyun ve hava almaması için ağzını sıkıca kapatın. 1 hafta buzdolabında beklettikten sonra yüz temizleme jeliniz kullanıma hazır!
Yüzünüzü her gün bu jel ile yıkayabilirsiniz.
Salatalığın arındırıcı özelliğini hepimiz biliyoruz. Cildi derinlemesine temizleyen salatalık, yüksek su oranı ile de nemlendirir. Aynı zamanda ciltteki iltihapları da yok eder.
Aloe vera da cilt için mükemmel bir ürün. Yaşlılık belirtilerini geciktiren bu bitki, sivilcelerle savaşır, cilt yaralarını iyileştirir, cilt rengini eşitler ve yağlanmayı önler.
MAHMURE ÖZEL