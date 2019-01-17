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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzellik Reçeteleri

Pürüzsüz Bir Cilt İçin Ev Yapımı Temizleme Jeli

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Pürüzsüz Bir Cilt İçin Ev Yapımı Temizleme Jeli

"Devir, doğal ürünler kullanma devri. Biz de burada sıklıkla ev yapımı cilt bakım ürünleri tarifleri paylaşıyoruz. Aşağıda vereceğimiz tarif de onlardan biri. Üstelik bu temizleme jeli sadece iki malzeme ile hazırlanıyor!"

Aydınlık ve canlı bir cilt görünümüne sahip olmak için yüzünüze kimyasal temizlik malzemeleri sürmenize gerek yok. Evinizde bulunan malzemelerle kolayca yapacağınız bu jel ile istediğiniz görünüme kolayca ulaşabileceksiniz. Cildiniz için her zaman doğal olanı tercih ediyorsanız bu tarif tam size göre...

Pürüzsüz Bir Cilt İçin Ev Yapımı Temizleme Jeli

CİLT TEMİZLEME JELİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 1/3 su bardağı organik aloe vera jeli
  • 1/4 su bardağı taze salatalık suyu

KURU CİLTLER İÇİN ALOE VERA MASKESİ

Hazırlanışı:

Derin bir kaseye aloe vera jelini koyun. Ardından salatalık suyunu ekleyin ve homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Karışımı bir kavanoza koyun ve hava almaması için ağzını sıkıca kapatın. 1 hafta buzdolabında beklettikten sonra yüz temizleme jeliniz kullanıma hazır!

Yüzünüzü her gün bu jel ile yıkayabilirsiniz.

Pürüzsüz Bir Cilt İçin Ev Yapımı Temizleme Jeli

Salatalığın arındırıcı özelliğini hepimiz biliyoruz. Cildi derinlemesine temizleyen salatalık, yüksek su oranı ile de nemlendirir. Aynı zamanda ciltteki iltihapları da yok eder.

Aloe vera da cilt için mükemmel bir ürün. Yaşlılık belirtilerini geciktiren bu bitki, sivilcelerle savaşır, cilt yaralarını iyileştirir, cilt rengini eşitler ve yağlanmayı önler.

MAHMURE ÖZEL

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